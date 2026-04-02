Babak Baru Dimulai, Tiffany Young Resmi Gabung Pacific Music Group Jelang Comeback Besar

JawaPos.com - Kabar besar datang dari Tiffany Young yang resmi memulai babak baru dalam perjalanan karirnya.

Dalam postingan instagram @tiffanyyoungofficial, penyanyi sekaligus aktris ini diumumkan telah menandatangani kontrak dengan Pacific Music Group.

Penandatanganan ini terjadi di momen penting, tepat menjelang perayaan 10 tahun debut solo Tiffany.

"Saya merasa terhormat dan gembira memulai babak baru ini bersama Pacific Music Group saat saya mempersiapkan album solo ke-10 saya dan promosi yang akan datang," tulis bahagia sang idol.

Kontrak yang ditandatangani member SNSD atau Girls Generation tersebut mencakup manajemen penuh hingga aktivitas musik di bawah label Pacific Records.

Artinya seluruh aspek karirnya seperti solois, akting dan teater musikal akan dikelola oleh perusahaan tersebut.

Dalam pernyataannya, Tiffany mengungkapkan bahwa ia kini lebih fokus dalam berkarya terlebih detail musik yang ia ciptakan nantinya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun koneksi yang lebih dalam dengan para pendengarnya.

Bagi Tiffany, musik bukan hanya soal pencapaian tapi juga tentang perjalanan dan hubungan emosional dengan fans.