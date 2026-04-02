Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
02 April 2026, 16.51 WIB

Bukan Sekadar Liburan? Seulgi Red Velvet Diduga Collab dengan Wonderful Indonesia Saat di Bali

Potret Seulgi saat menikmati liburan di Bali. (Instagram @hi_sseulgi)

JawaPos.com - Kabar mengenai kehadiran Seulgi Red Velvet di Bali akhirnya semakin menemukan titik terang. 

Setelah sebelumnya hanya berupa spekulasi di kalangan fans, kini muncul “kode keras” dari akun resmi pariwisata Indonesia, Wonderful Indonesia.

Lewat cuitan terbarunya, Wonderful Indonesia tampak merespons unggahan fans Seulgi yang membagikan postingan terbaru sang member Red Velvet.

"Vlog Seulgi tentang Bali lainnya akan segera hadir! Bahkan Seulgi dari Red Velvet memilih Bali saat Nyepi," tulis X @wonderfulid.

Banyak yang menilai bahwa postingan tersebut bukan sekadar liburan biasa melainkan bentuk tersirat bahwa Seulgi sedang ada proyek bersama wisata Indonesia.

Reaksi fans pun langsung meledak di media sosial dan banyak yang merasa bahwa ini adalah sinyal kuat akan adanya kolaborasi.

"Ini serius gak yaa tim Hi Seulgi ada collab sama wonderful indonesia? Kalau iya bener, keren sih tim Hi Seulgi udah kerja sama bareng pariwisata berbagai negara, patut diapresiasi tim Hi Seulgi," komentar akun x @babybearcece.

"Ihhh inimah udah pasti ada hubungannya sama wonderful indonesia, ga mungkin nyinggung vlog padahal belum dibilang samsek," ucap x @wreckitnini.

"BRO??? SEULGI WITH WONDERFUL INDONESIA???," seru akun x @privatemanor.

Tak berhenti di situ, bukti lain juga datang dari sebuah hotel di Bali. Melalui akun Instagram resminya, hotel tersebut meninggalkan komentar di postingan instagram sang idol yang berisi ucapan terima kasih karena telah berkunjung.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore