Bukan Sekadar Liburan? Seulgi Red Velvet Diduga Collab dengan Wonderful Indonesia Saat di Bali

JawaPos.com - Kabar mengenai kehadiran Seulgi Red Velvet di Bali akhirnya semakin menemukan titik terang.

Setelah sebelumnya hanya berupa spekulasi di kalangan fans, kini muncul “kode keras” dari akun resmi pariwisata Indonesia, Wonderful Indonesia.

Lewat cuitan terbarunya, Wonderful Indonesia tampak merespons unggahan fans Seulgi yang membagikan postingan terbaru sang member Red Velvet.

"Vlog Seulgi tentang Bali lainnya akan segera hadir! Bahkan Seulgi dari Red Velvet memilih Bali saat Nyepi," tulis X @wonderfulid.

Banyak yang menilai bahwa postingan tersebut bukan sekadar liburan biasa melainkan bentuk tersirat bahwa Seulgi sedang ada proyek bersama wisata Indonesia.

Reaksi fans pun langsung meledak di media sosial dan banyak yang merasa bahwa ini adalah sinyal kuat akan adanya kolaborasi.

"Ini serius gak yaa tim Hi Seulgi ada collab sama wonderful indonesia? Kalau iya bener, keren sih tim Hi Seulgi udah kerja sama bareng pariwisata berbagai negara, patut diapresiasi tim Hi Seulgi," komentar akun x @babybearcece.

"Ihhh inimah udah pasti ada hubungannya sama wonderful indonesia, ga mungkin nyinggung vlog padahal belum dibilang samsek," ucap x @wreckitnini.

"BRO??? SEULGI WITH WONDERFUL INDONESIA???," seru akun x @privatemanor.