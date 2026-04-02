Jakarta Masuk ke Dalam Pemberhentian Pertama Tur Dunia Baru iKON 'FOUREVER'

JawaPos.com - Boy group asal Korea Selatan iKON, sedang bersiap untuk tur dunia baru.

Pada tanggal 1 April 2026, iKON secara resmi mengumumkan rencana tur dunia mereka yang akan datang, 'FOUREVER.'

Dikutip dari Allkpop, iKON memulai tur mereka dengan menggelar konser di Jangchung Arena Seoul pada tanggal 16 dan 17 Mei.

Dalam pengumuman tersebut iKON akan tampil di Tokyo, Jakarta, Bangkok, Manila, Taipei, Singapura, Kobe, Kuala Lumpur, Mexico City, Sao Paulo, dan Santiago.

Grup ini juga akan tampil di kota-kota lain di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia.

Namun untuk tanggal, tempat hingga harga tiket konser iKON 'FOUREVE' di Jakarta masih belum diketahui.

Tur ini akan menampilkan anggota Kim Jin Hwan, Bobby, Song Yun Hyeong, dan Chanwoo.

143 Entertainment sebagai agensi iKON mencatat bahwa para anggota akan bergabung, setelah menyelesaikan wajib militer mereka.

Para anggota sedang mempersiapkan penampilan berkualitas tinggi, untuk membalas iKONIC (nama penggemar) yang telah menunggu kepulangan mereka.