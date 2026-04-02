Donghae Super Junior Tunjukan Bakatnya Sebagai Musisi di Full Album Pertamanya 'ALIVE'

JawaPos.com - Donghae dari Super Junior akan merilis full album pertamanya sejak debut 'ALIVE'.

Pada tengah malam tanggal 1 April KST (Korea Standard Time), Donghae merilis gambar jadwal untuk album penuh pertamanya 'ALIVE' melalui saluran media sosial resmi Super Junior D&E.

Melalui pengumuman tersebut, Donghae secara resmi mengkonfirmasi comeback solonya pada tanggal 20 April.

Menurut jadwal tersebut, pemesanan awal album dimulai pada tanggal 1 April, diikuti dengan perilisan lagu pra-rilis pada tanggal 7 April.

Setelah merilis berbagai konten, ia juga akan mengadakan listening party bersama penggemar pada tanggal 18 April.

Dikutip dari Allkpop, Donghae baru-baru ini berhasil menjual habis semua kursi untuk konser solo pertamanya di Seoul segera setelah tiket dirilis, menandai konser solo pertamanya dalam 21 tahun sejak debutnya.

Memanfaatkan momentum ini, album 'ALIVE' diharapkan dapat menampilkan kemampuan Donghae dalam bercerita melalui musik dan jangkauan emosionalnya yang lebih dalam.

Sebagai penyanyi-penulis lagu yang telah mendapatkan pengakuan melalui banyak lagu ciptaannya sendiri, ia siap untuk menampilkan identitas artistik yang lebih matang melalui album ini.

Tidak hanya itu, di album terbarunya yang bertajuk 'ALIVE', Donghae mengeluarkan sebelas lagu ciptaannya dari 13 lagu yang ada di dalam album tersebut.

Full album pertama Donghae, 'ALIVE', akan dirilis pada tanggal 20 April pukul 18.00 KST di platform streaming.