Meuthia Nabila
02 April 2026, 19.31 WIB

Donghae Super Junior Tunjukan Bakatnya Sebagai Musisi di Full Album Pertamanya 'ALIVE'

Donghae Super Junior akan merilis full album pertamanya. (X @SJ_DnE_official)

JawaPos.com - Donghae dari Super Junior akan merilis full album pertamanya sejak debut 'ALIVE'.
 
Pada tengah malam tanggal 1 April KST (Korea Standard Time), Donghae merilis gambar jadwal untuk album penuh pertamanya 'ALIVE' melalui saluran media sosial resmi Super Junior D&E.
 
Melalui pengumuman tersebut, Donghae secara resmi mengkonfirmasi comeback solonya pada tanggal 20 April. 
 
Menurut jadwal tersebut, pemesanan awal album dimulai pada tanggal 1 April, diikuti dengan perilisan lagu pra-rilis pada tanggal 7 April. 
 
Setelah merilis berbagai konten, ia juga akan mengadakan listening party bersama penggemar pada tanggal 18 April.
 
Dikutip dari Allkpop, Donghae baru-baru ini berhasil menjual habis semua kursi untuk konser solo pertamanya di Seoul segera setelah tiket dirilis, menandai konser solo pertamanya dalam 21 tahun sejak debutnya.
 
Memanfaatkan momentum ini, album  'ALIVE' diharapkan dapat menampilkan kemampuan Donghae dalam bercerita melalui musik dan jangkauan emosionalnya yang lebih dalam. 
 
Sebagai penyanyi-penulis lagu yang telah mendapatkan pengakuan melalui banyak lagu ciptaannya sendiri, ia siap untuk menampilkan identitas artistik yang lebih matang melalui album ini.
 
Tidak hanya itu, di album terbarunya yang bertajuk 'ALIVE', Donghae mengeluarkan sebelas lagu ciptaannya dari 13 lagu yang ada di dalam album tersebut.
 
Full album pertama Donghae, 'ALIVE', akan dirilis pada tanggal 20 April pukul 18.00 KST di platform streaming.
Editor: Novia Tri Astuti
Penuh Tawa, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, dan Kyuhyun Super Junior akan Berpetualangan dalam Acara Bertajuk Three Idiots In Kenya - Image
Music & Movie

Penuh Tawa, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, dan Kyuhyun Super Junior akan Berpetualangan dalam Acara Bertajuk Three Idiots In Kenya

19 November 2025, 16.05 WIB

Rayakan Anniversary Super Junior, Kim Heechul Menyumbang Rp 1,1 Miliar Untuk Pasien Kanker - Image
Infotainment

Rayakan Anniversary Super Junior, Kim Heechul Menyumbang Rp 1,1 Miliar Untuk Pasien Kanker

06 November 2025, 01.04 WIB

Sungmin Super Junior Tuai Kritik Tajam Usai Dianggap 'Playing Victim' Saat Bahas Pernikahannya di TV - Image
Music & Movie

Sungmin Super Junior Tuai Kritik Tajam Usai Dianggap 'Playing Victim' Saat Bahas Pernikahannya di TV

09 Oktober 2025, 11.06 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

