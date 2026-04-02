Penjelasan Luna Maya Soal Keputusannya Hiatus Tapi Masih Ambil Film

JawaPos.com - Luna Maya sempat menyatakan bahwa dirinya memutuskan hiatus dari dunia perfilman Tanah Air. Dia mau menjaga jarak sementara waktu dari industri dan mau berfokus pada keluarga atau memberi waktu pada diri sendiri.

Di tengah keputusan Luna Maya hiatus, ternyata dia masih mengambil project film Zona Merah. Sang aktris memberikan penjelasan supaya keputusannya tersebut tidak bikin orang kebingungan.

"Sebenarnya hiatus itu dalam arti, aku nggak mau ambil project besar yang menyita waku. Kalau dulu setahun aku ada dua film dan dua film itu memakan banyak sekali waktu. Reading aja mungkin 2 minggu sampai satu bulan. Syuting sebulan, terus belum lagi nanti pas promo ngambil waktu sebulan lagi," kata Luna Maya di bilangan Senayan, Jakarta.

Dia memutuskan tetap mengmbil film Zona Merah dengan pertimbangan tidak terlalu menyita waktu. Dia hanya mengambil peran kecil di sana dan dia juga menjabat sebagai eksekutif produser dalam film tersebut.

"Aku hiatus untuk film-film yang panjang gitu lo, kayak menuntut aku berada di project itu cukup panjang. Kalau ini kan kecil-kecil syutingnya cuma 2 hari, 3 hari, selesai," ujar Luna Maya.

Dia menyatakan keputusannya hiatus sebenarnya juga untuk menjaga jarak dari karakter-karakter yang sudah pernah dia mainkan. Namun jika ada penawaran karakter baru dan Luna Maya tertarik dengan film itu, dia mengaku bisa saja mengambilnya.