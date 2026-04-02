Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
02 April 2026, 21.43 WIB

Penjelasan Luna Maya Soal Keputusannya Hiatus Tapi Masih Ambil Film

Aktris Luna Maya. (Instagram: lunamaya)

JawaPos.com - Luna Maya sempat menyatakan bahwa dirinya memutuskan hiatus dari dunia perfilman Tanah Air. Dia mau menjaga jarak sementara waktu dari industri dan mau berfokus pada keluarga atau memberi waktu pada diri sendiri.

Di tengah keputusan Luna Maya hiatus, ternyata dia masih mengambil project film Zona Merah. Sang aktris memberikan penjelasan supaya keputusannya tersebut tidak bikin orang kebingungan.

"Sebenarnya hiatus itu dalam arti, aku nggak mau ambil project besar yang menyita waku. Kalau dulu setahun aku ada dua film dan dua film itu memakan banyak sekali waktu. Reading aja mungkin 2 minggu sampai satu bulan. Syuting sebulan, terus belum lagi nanti pas promo ngambil waktu sebulan lagi," kata Luna Maya di bilangan Senayan, Jakarta.

Dia memutuskan tetap mengmbil film Zona Merah dengan pertimbangan tidak terlalu menyita waktu. Dia hanya mengambil peran kecil di sana dan dia juga menjabat sebagai eksekutif produser dalam film tersebut.

"Aku hiatus untuk film-film yang panjang gitu lo, kayak menuntut aku berada di project itu cukup panjang. Kalau ini kan kecil-kecil syutingnya cuma 2 hari, 3 hari, selesai," ujar Luna Maya.

Dia menyatakan keputusannya hiatus sebenarnya juga untuk menjaga jarak dari karakter-karakter yang sudah pernah dia mainkan. Namun jika ada penawaran karakter baru dan Luna Maya tertarik dengan film itu, dia mengaku bisa saja mengambilnya.

"Kalau ada film yang aku belum pernah atau aku suka banget, mungkin aku akan pertimbangkan. Tapi kalau sama lagi, horor lagi, atau ceritanya yang sudah pernah aku mainkan, aku pilih nggak deh," ungkap Luna Maya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa Jadi Film Pertama Lebaran Luna Maya - Image
Music & Movie

Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa Jadi Film Pertama Lebaran Luna Maya

16 Maret 2026, 04.15 WIB

Aurelie Moeremans Melahirkan, Ayu Ting Ting, Franda, hingga Luna Maya Beri Ucapan Selamat - Image
Entertainment

Aurelie Moeremans Melahirkan, Ayu Ting Ting, Franda, hingga Luna Maya Beri Ucapan Selamat

13 Maret 2026, 04.44 WIB

Rayakan Kecantikan, Luna Maya dan Cinta Laura Berbagi Tips soal Perawatan Kulit - Image
Lifestyle

Rayakan Kecantikan, Luna Maya dan Cinta Laura Berbagi Tips soal Perawatan Kulit

13 Desember 2025, 17.35 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore