Kim Da Mi Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama Baru The Obedient Killer, Simak Kisahnya

JawaPos.com – Aktris Korea Kim Da Mi, kali ini didapuk untuk berperan di drama The Obedient Killer.

Dilansir dari Soompi, Kim Da mi akan menjadi pembunuh bayaran untuk drama terbarunya, yang telah dinantikan para penggemar.

Pada 3 April, MyDaily melaporkan bahwa Kim Da Mi akan mengambil peran utama dalam drama baru bertajuk The Obedient Killer (judul literal).

Kemudian agensinya angkat bicara, "Ini adalah salah satu proyek yang sedang dia pertimbangkan saat ini."

Dengan latar tahun 1970-an–1980-an, The Obedient Killer menceritakan kisah seorang wanita yang satu-satunya tujuan hidupnya adalah menjadi istri dan ibu yang setia.

Perceraiannya membuatnya harus bertahan hidup, ia mengambil pekerjaan di sebuah perusahaan mencurigakan yang mengklaim mendukung perempuan memasuki dunia kerja.

Di sana, wanita yang pendiam dan patuh telah menjalani hidupnya tanpa membuat suara atau meninggalkan jejak