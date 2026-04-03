Hadirkan Tawa, Shin Hae Sun dan Gong Myoung Harus Kerja Sama dalam Drama Filing for Love

JawaPos.com – Siapa sih yang tak mengenal Gong Myoung, aktor Korea Selatan itu rencananya akan berperan di drama Filing for Love.

Dilansir dari Soompi, drama milik tvN yang telah merilis teaser baru itu menceritakan kisah Noh Ki Joon (Gong Myoung), andalan departemen audit sebuah perusahaan besar,

Ia tiba-tiba diturunkan jabatannya ke tim yang menangani pelanggaran etika internal, akibatnya, ia terlibat dengan Joo In Ah (Shin Hae Sun), seorang pemimpin tim yang tangguh dan eksentrik yang menyembunyikan sebuah rahasia.

Joo In Ah menyatakan dalam teaser, “Di Tim 3, Wakil Noh akan bertanggung jawab atas urusan PM,” yang ia jelaskan sebagai pelanggaran etika di tempat kerja biasanya terdiri dari perselingkuhan di tempat kerja.

Tidak seperti saat ia bekerja sebagai andalan kantor, merasa terkejut, Noh Ki Joon sekarang menghadapi situasi yang luar biasa

Keadaan membuat Joo In Ah dan Noh Ki Joon bekerja sama, bergerak secara diam-diam saat Joo In Ah menyatakan, “Kita harus menangkap mereka.”

Makin seru, Joo In Ah selanjutnya menyatakan, “Mari kita habiskan waktu yang bermakna bersama,”