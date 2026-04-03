Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
03 April 2026, 21.46 WIB

Hadirkan Tawa, Shin Hae Sun dan Gong Myoung Harus Kerja Sama dalam Drama Filing for Love

Shin Hae Sun dan Gong Myoung. (Soompi)

JawaPos.com – Siapa sih yang tak mengenal Gong Myoung, aktor Korea Selatan itu rencananya akan berperan di drama Filing for Love.

Dilansir dari Soompi, drama milik tvN yang telah merilis teaser baru itu menceritakan kisah Noh Ki Joon (Gong Myoung), andalan departemen audit sebuah perusahaan besar,

Ia  tiba-tiba diturunkan jabatannya ke tim yang menangani pelanggaran etika internal, akibatnya, ia terlibat dengan Joo In Ah (Shin Hae Sun), seorang pemimpin tim yang tangguh dan eksentrik yang menyembunyikan sebuah rahasia.

Joo In Ah menyatakan dalam teaser, “Di Tim 3, Wakil Noh akan bertanggung jawab atas urusan PM,” yang ia jelaskan sebagai pelanggaran etika di tempat kerja biasanya terdiri dari perselingkuhan di tempat kerja.

Tidak seperti saat ia bekerja sebagai andalan kantor, merasa terkejut, Noh Ki Joon sekarang menghadapi situasi yang luar biasa

Keadaan membuat Joo In Ah dan Noh Ki Joon bekerja sama, bergerak secara diam-diam saat Joo In Ah menyatakan, “Kita harus menangkap mereka.”

Makin seru, Joo In Ah selanjutnya menyatakan, “Mari kita habiskan waktu yang bermakna bersama,”

Hal ini membuat Noh Ki Joon tegang dan penonton penasaran untuk mengetahui bagaimana hubungan mereka akan berkembang.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Drama Baru Filing for Love Tunjukkan Chemistry antara Shin Hae Sun dan Gong Myoung - Image
Entertainment

Drama Baru Filing for Love Tunjukkan Chemistry antara Shin Hae Sun dan Gong Myoung

24 Maret 2026, 19.48 WIB

Gong Myoung Alami Gangguan Pendengaran Mendadak, Syuting Drama Secret Audit Sementara Dihentikan - Image
Infotainment

Gong Myoung Alami Gangguan Pendengaran Mendadak, Syuting Drama Secret Audit Sementara Dihentikan

31 Desember 2025, 19.52 WIB

Tiba-Tiba Kehilangan Pendengaran, Gong Myoung Dilarikan ke Rumah Sakit dan Batal Syuting - Image
Infotainment

Tiba-Tiba Kehilangan Pendengaran, Gong Myoung Dilarikan ke Rumah Sakit dan Batal Syuting

31 Desember 2025, 15.53 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore