Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 13.24 WIB

Olivia Rodrigo Resmi Umumkan Album Ketiga Bertajuk 'You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love'

Olivia Rodrigo (Instagram @oliviarodrigo)

JawaPos.com – Olivia Rodrigo resmi mengumumkan album studio ketiganya kepada publik. Album tersebut berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rencananya, album ini akan dirilis pada 12 Juni mendatang.

Dilansir dari laman Deadline pada Jum'at (3/4), Pengumuman tersebut disampaikan Rodrigo melalui akun Instagram miliknya.

Rodrigo juga membagikan sampul album yang menampilkan dirinya mengenakan busana bernuansa merah muda. Dalam unggahan tersebut, Rodrigo mengungkapkan rasa bangganya terhadap karya terbarunya.

Album ini sudah tersedia untuk pre-order dalam berbagai format. Penggemar dapat membelinya dalam bentuk vinyl, CD, kaset, maupun versi digital.

Tersedia pula beberapa varian khusus dengan desain yang berbeda. Antusiasme tinggi membuat beberapa edisi terbatas langsung habis terjual.

Dalam proyek ini, Rodrigo kembali bekerja sama dengan produser lamanya, Dan Nigro. Kolaborasi ini melanjutkan kesuksesan kerja sama mereka di album sebelumnya. Keduanya dikenal mampu menghasilkan karya yang mendapat respons positif dari publik.

Album terbaru ini menjadi kelanjutan dari dua album sebelumnya, yaitu Sour dan Guts. Kedua album tersebut meraih kesuksesan besar di industri musik internasional.

Berbagai penghargaan dan sertifikasi berhasil diraih oleh Rodrigo melalui karya-karya tersebut.

