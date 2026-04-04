Sebut Robert De Niro Pencium Terbaik di Hollywood, Sharon Stone: Aku Sampai Kehilangan Kesadaran

Robert De Niro dan Sharon Stone di lokasi syuting film Casino. (huffpost.com)
JawaPos.com - Sharon Stone mengungkapkan pernyataan mengejutkan tentang aktor Robert De Niro, lawan mainnya dalam film Casino tahun 1995 arahan sutradara Martin Scorsese. Sang aktris memberikan pujian terhadap Robert De Niro.
Menurut Sharon Stone, dia termasuk aktor dengan kemampuan mencium terbaik di industri perfilman Hollywood. Hal itu disampaikan wanita 68 tahun itu saat tampil dalam acara Andy Cohen Live di SiriusXM pada 1 April.
"Ya Tuhan. Dia pencium terbaik di industri ini," kata Sharon Stone dengan nada melankolis, dilansir JawaPos.com dari huffpost.com.
Pengakuannya itu membuat Andy Cohen terkejut. Dia pun dengan cepat memberitakan tanggapannya, “benarkah?," katanya.
“Oh, dia menciumku sampai aku kehilangan kesadaran,” jawab sang aktris sambil memejamkan mata seolah mengenang momen saat Robert De Niro mencium bibirnya.
Dalam adegan menjelang ciuman mesra itu, Stone mengenang bahwa karakternya harus pergi ke kamar mandi.
"Dia meminta uang kepada Ace yang diperankan De Niro agar bisa pergi. Sebagai balasannya, Ace mengeluarkan 50 dolar. Dan aku menatapnya seperti, 'benarkah? Kurasa lebih dari 50 dolar untuk ke kamar mandi," ceritanya.
"Dan dia menatapku, lalu dia mengulurkan tangan dan memberiku sekitar 100, kemudian aku mencondongkan tubuh dan menciumnya. Dan dia benar-benar membuatku terpukau," ujar Stone.
Dalam sebuah kesempatan, Sharon Stone pada awal karier di dunia seni peran memang punya ambisi bisa menjadi lawan main dari aktor Robert De Niro. Dia beberapa kali mengikuti audisi dalam project yang sama dengan sang aktor namun selalu gagal.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian