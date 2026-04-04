Kata Fuji Soal Dirinya Dijodoh-jodohkan dengan YouTuber Reza Arap

JawaPos.com - Fujianti Utami dan YouTuber Reza Arap dijodoh-jodohkan oleh netizen di media sosial, sejak beberapa waktu belakangan. Perjodohan tersebut dilakukan setelah keduanya sempat tampil bersama dalam konten dan konten tersebut berhasil meledak.

Netizen bahkan sampai memiliki nama khusus terkait perjodohan Fuji dengan Reza Arap, yaitu Furap. Nama itu merupakan nama singkatan dari keduanya. Dukungan perjodohan terhadap Furap ditunjukkan netizen lewat sejumlah konten yang bermunculan di media sosial, termasuk di platform TikTok.

Fuji menanggapi santai terkait perjodohan dirinya dengan Reza Arap oleh netizen. Dia menegaskan bahwa hal itu biasa saja dan tidak akan membawa dampak apa pun terhadap dirinya.

"Aku nggak apa-apa. Aku mah slow," ujar Fuji saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat.

Kendati demikian, Fuji yang dikabarkan pernah memiliki hubungan spesial dengan aktor sekaligus politisi Verrell Bramasta menyampaikan pesan kepada netizen terkait konten-konten yang dibuat untuk perjodohan dengan Reza Arap.

Fuji meminta mereka tidak perlu menyematkan atau me-mention dirinya dalam konten tersebut. "Aku nggak masalah, tapi jangan tag ke aku," pinta Fuji.

Fuji dalam kesempatan itu lebih memilih irit berbicara mengomentari perjodohannya dengan Reza Arap dari netizen. Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih dan kemudian meninggalkan awak media.

Sebelum dijodohkan dengan Reza Arap oleh netizen, Fuji sempat dikabarkan memiliki kedekatan dengan sejumlah pria. Dia sempat memiliki hubungan spesial dengan putra artis Venna Melinda, Verrell Bramasta.