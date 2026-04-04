Reza Arap Meracau Saat Disinggung Soal Perjodohannya dengan Fuji

JawaPos.com - YouTuber Reza Arap tampak tersenyum saat ditanya awak media terkait perjodohannya dengan Fujianti Utami yang dilakukan oleh netizen di media sosial. Dia pun memberikan sedikit komentar terkait hal tersebut.

Awalnya, Reza Arap tampak tidak mau berkomentar dan langsung buru-buru masuk ke dalam mobilnya ketika ditanya tentang hal itu pada saat ditemui awak media di bilangan Tangerang Selatan, kemarin.

Berhubung pertanyaan awak media terus bermunculan, dia pun akhirnya membuka kaca mobilnya dan kemudian memberikan sedikit komentar. Reza Arap yang saat itu datang ke acara Erika Carlina mengakui bahwa dirinya memang bertemu dengan Fuji di acara itu.

"Iya ketemu, ngobrol kok tadi," ujar Reza Arap.

Ketika disinggung soal perjodohannya dengan Fuji yang dilakukan netizen, Reza Arap langsung meracau atau menyampaikan kalimat tak jelas dan tidak dapat dipahami. Tak lama kemudian, Reza Arap langsung meninggalkan lokasi.

Reza Arap diketahui pernah menikah dengan Wendy Walters. Rumah tangga mereka tidak bertahan lama karena berakhir di jalur perceraian. Kabar yang berkembang belakangan, perceraian terjadi karena faktor perselingkuhan.