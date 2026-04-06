Aulia Ramadhani
06 April 2026, 19.07 WIB

Tunjukkan Chemistry, Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun, Hadir di Pembacaan Naskah Drama My Royal Nemesis

Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun (soompi) - Image

Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun (soompi)

JawaPos.com - Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun siap menunjukkan chemistry nya di drama Korea My Royal Nemesis atau Wicked World, dimana mereka baru saja menggelar pembacaan naskah

Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), drama tersebut membagikan foto-foto para pemeran dari pembacaan naskah drama, yang menuai antusias

Dalam momen itu dihadiri sutradara Han Tae Seob dan penulis skenario Kang Hyun Ju, aktor Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun, Jang Seung Jo, Kim Min Seok, Lee Se Hee, Chae Seo An

Tayang perdana pada bulan Mei, drama bergenre komedi romantis ini menyoroti tentang aktris yang tidak terkenal, Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon)

Ternyata ia dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon, dan Cha Se Gye (Heo Nam Jun), seorang chaebol kejam yang dikenal sebagai monster kapitalisme.

Nantinya Lim Ji Yeon memerankan aktris Shin Seo Ri yang belum terkenal dan dirasuki oleh penjahat era Joseon, Kang Dan Shim.

Tak perlu diragukan, ia dengan sempurna menggambarkan sifat tajam Kang Dan Shim saat ia mencoba bertahan hidup di abad ke-21.

Heo Nam Jun akan memerankan Cha Se Gye, pewaris Grup Chail, dimana ia menunjukkan sisi yang tak terduga, mudah dikendalikan oleh Shin Seo Ri.

Artikel Terkait
Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Dipastikan Jadi Pemeran Utama Drama Terbaru SBS Brave New World - Image
Music & Movie

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Dipastikan Jadi Pemeran Utama Drama Terbaru SBS Brave New World

22 Oktober 2025, 05.27 WIB

Pengakuan Cintanya di Drama Nice to Not Meet You Bikin Heboh, Intip Kisah Lee Jung Jae dan Lim Ji Yeon Selanjutnya - Image
Music & Movie

Pengakuan Cintanya di Drama Nice to Not Meet You Bikin Heboh, Intip Kisah Lee Jung Jae dan Lim Ji Yeon Selanjutnya

30 Desember 2025, 04.39 WIB

Tunjukkan Chemistry, Intip Kisah Lim Ji Yeon dan Lee Jung Jae dalam Drama Nice To Not Meet You - Image
Music & Movie

Tunjukkan Chemistry, Intip Kisah Lim Ji Yeon dan Lee Jung Jae dalam Drama Nice To Not Meet You

16 Oktober 2025, 15.04 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

