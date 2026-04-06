Abdul Rahman
06 April 2026, 21.52 WIB

Inara Rusli Ungkap Kondisi Terkini Dirinya Usai Dihantam Kasus Hebat

Inara Rusli. (Instagram: mommy_starla)

JawaPos.com - Inara Rusli yang kini memiliki nama panggung Inara Sati sempat dihantam kasus cukup hebat sejak beberapa bulan belakangan. Hal itu terjadi setelah Inara dilaporkan ke ranah hukum atas kasus dugaan perzinaan dengan pengusaha Insanul Fahmi oleh istri sahnya, Wardatina Mawa.

Berbincang dengan manajer artis Nanda Persada di podcast kanal YouTube, Inara Rusli mengaku kondisi dirinya kini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa waktu lalu.

"Jauh banget sih. Jujur badainya kali ini jauh lebih berat daripada yang pertama kalau aku boleh jujur," kata Inara Rusli.

Dia merasa kasus yang menjeratnya kali ini lebih berat karena banyak netizen memberikan komentar tak sedap kepada dirinya. Berbeda dari kasus sebelumnya dengan Virgoun, dimana publik banyak memberikan dukungan kepada Inara.

"Yang menghakimi sekarang jauh lebih banyak," kata Inara Rusli.

Gara-gara Inara terjerat permasalahan hukum, Virgoun selaku mantan suami diketahui sempat membawa anak-anak bersamanya. Hal itu dilakukan supaya Inara bisa lebih fokus menghadapi permasalahan hukumnya dengan Wardatina Mawa.

Inara mengaku ketiadaan anak-anak bersamanya bukan membuatnya jadi semakin fokus, tapi justru membuat ia lebih gundah dan gelisah.

"Terus waktu itu terjadi, anak-anak posisinya nggak sama aku. Jadi yang tadinya aku bisa memeluk anak-anak anytime, tiba-tiba nggak ada gitu," kata Inara Rusli.

Namun kini, anak-anak sudah kembali tinggal bersama Inara Rusli karena telah dikembalikan oleh Virgoun. Kabar tentang hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Virgoun, beberapa hari lalu.

