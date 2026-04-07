Tuai Perhatian, Son Ye Jin Anniversary Pernikahan ke-4 dengan Hyun Bin, Unggah Foto Romantis!

JawaPos.com - Aktris Korea Son Ye Jin membagikan foto-foto romantis pernikahannya dengan suaminya, Hyun Bin dalam rangka anniversary yang ke-4.

Dikutip dari Pinkvilla, Selasa (7/4), aktris berusia 44 tahun ini membagikan beberapa foto di akun Instagram-nya, Yejin Hand

Tampak mesra dalam suasana yang indah, dikelilingi oleh banyak bunga, Son Ye Jin dan Hyun Bin berjalan menyusuri lorong setelah mengucapkan janji suci mereka.

Aktor pemeran Made in Korea itu, menunjukkan perhatiannya, tampak membantu membetulkan gaun istrinya.

Romantisnya, ia menatap langsung ke mata suaminya dengan senyum di wajahnya sambil mereka berpegangan tangan erat.

Ia juga menulis dalam keterangan foto, "Di suatu tempat antara cinta abadi… dan persahabatan," menunjukkan dedikasi pasangan tersebut satu sama lain.

Ia juga menambahkan tagar 'Selamat Ulang Tahun ke-4' pada unggahannya, setelah kisah cinta mereka yang singkat dan pernikahan yang cepat, mereka dikabarkan hamil

Perkiraan tanggal kelahiran pada bulan Desember, pasangan ini menyambut anak pertama mereka, putra Kim Woo Jin, pada tanggal 27 November 2022.

Meskipun mereka menegaskan bahwa mereka tidak berpacaran pada tahun 2019 ketika acara tersebut pertama kali ditayangkan, chemistrynya sudah tak diragukan