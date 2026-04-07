Tuai Perhatian, Son Ye Jin Anniversary Pernikahan ke-4 dengan Hyun Bin, Unggah Foto Romantis!

Son Ye Jin dan Hyun Bin. (Pinkvilla)
JawaPos.com - Aktris Korea Son Ye Jin membagikan foto-foto romantis pernikahannya dengan suaminya, Hyun Bin dalam rangka anniversary yang ke-4.
Dikutip dari Pinkvilla, Selasa (7/4), aktris berusia 44 tahun ini membagikan beberapa foto di akun Instagram-nya, Yejin Hand
Tampak mesra dalam suasana yang indah, dikelilingi oleh banyak bunga, Son Ye Jin dan Hyun Bin berjalan menyusuri lorong setelah mengucapkan janji suci mereka.
Aktor pemeran Made in Korea itu, menunjukkan perhatiannya, tampak membantu membetulkan gaun istrinya.
Romantisnya, ia menatap langsung ke mata suaminya dengan senyum di wajahnya sambil mereka berpegangan tangan erat.
Ia juga menulis dalam keterangan foto, "Di suatu tempat antara cinta abadi… dan persahabatan," menunjukkan dedikasi pasangan tersebut satu sama lain.
Ia juga menambahkan tagar 'Selamat Ulang Tahun ke-4' pada unggahannya, setelah kisah cinta mereka yang singkat dan pernikahan yang cepat, mereka dikabarkan hamil
Perkiraan tanggal kelahiran pada bulan Desember, pasangan ini menyambut anak pertama mereka, putra Kim Woo Jin, pada tanggal 27 November 2022.
Meskipun mereka menegaskan bahwa mereka tidak berpacaran pada tahun 2019 ketika acara tersebut pertama kali ditayangkan, chemistrynya sudah tak diragukan
Keduanya menikah pada tahun 2022, dihadiri oleh beberapa teman di industri hiburan di Aston House di Grand Walkerhill Seoul Hotel di Gwangjang-dong, Gwangjin-gu, Seoul.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik