Jejak Komposer Indonesia Alicia Sutedja:  Dari Festival Film Dunia Hingga Sukses Tembus Reality Show Amerika

Komposer Indonesia Alicia Sutedja. (Istimewa).
JawaPos.com – Nama komposer Indonesia Alicia Sutedja makin sering muncul di proyek internasional. Terbaru, karyanya berhasil masuk dalam reality show Amerika hingga kampanye brand besar. Perjalanan Alicia dimulai lewat jalur festival film di berbagai negara sebelum akhirnya sampai ke layar global.
Salah satu proyek penting dalam kariernya adalah film dokumenter Living Undone. Film ini berkeliling dari satu festival ke festival lainnya. Dari Thailand, Prancis, Amerika Serikat, hingga Irlandia dan meraih banyak penghargaan. Dalam proyek itu peran terbilang Alicia strategis, ia bertanggung jawab menciptakan musik yang mengiringi cerita tentang sistem peradilan kriminal di Amerika Serikat.
“Film ini seperti peta jalan bagi saya. Pengakuan dari banyak festival menunjukkan musik saya bisa dipahami di berbagai budaya,” papar Alicia.
Tak hanya di film festival, Alicia kini juga menggarap musik untuk serial reality populer Below Deck. Serial tersebut telah diperpanjang hingga musim ke-13 dan akan melangsungkan syuting di Thailand.
Bagi Alicia, perjalanan ini terasa spesial. Pasalnya, program televisi yang ia kerjakan kini berada lebih dekat dengan kawasan Asia Tenggara.
“Rasanya menarik karena di satu sisi film saya diputar di festival dunia, dan di sisi lain saya juga bekerja untuk reality show yang penontonnya sangat besar,” ujarnya.
Menurut Alicia, pengalamannya berada di festival film dan televisi bisa saling melengkapi. Festival mengajarkan presisi, sensitivitas terhadap cerita, serta kedalaman emosi. Sementara industri televisi menuntut konsistensi dan kemampuan bekerja dalam produksi yang skalanya lebih besar.
Dibalik Tantangan, Musik Alicia Raih Banyak Penghargaan
Perjalanan Alicia di festival film maupun televisi berhasil menggaet banyak apresiasi dari pakar. Film Living Undone misalnya, meraih berbagai penghargaan, mulai dari Indie Short Fest di Los Angeles hingga Atlanta Underground Film Festival. Bahkan di Prison City Film Festival Texas, film ini mendapat nominasi Best Music.
Bagi Alicia, nominasi khusus untuk musik memiliki arti besar. Artinya, juri tidak hanya menilai visual film tetapi benar-benar memperhatikan peran musik dalam membangun cerita.
“Ketika musik disebut sebagai bagian penting film, itu berarti komposisi bukan sekadar latar belakang,” jelasnya.
