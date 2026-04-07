Terlalu Mirip? Iklan NCT WISH Dituduh Jiplak Konsep TXT

JawaPos.com - Iklan terbaru dari brand kopi Mega Coffee yang menampilkan NCT WISH mendadak menjadi sorotan publik.

Video iklan yang dirilis pada 4 April 2026, awalnya menarik perhatian karena visualnya yang estetik dengan konsep unik.

Namun tak lama setelah dirilis, iklan tersebut menuai kontroversi di kalangan penggemar kpop khususnya fans TXT.

Melaporkan dari Koreaboo, para fans menilai bahwa konsep iklan tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan video musik Nap of a Star milik TXT.

Kemiripan yang disorot tidak hanya dari segi visual tetapi juga suasana, tone warna hingga efek suara yang digunakan dalam video.

Sejumlah netizen menyampaikan kritik mereka di forum online, menyebut bahwa kemiripan tersebut sudah mengarah ke plagiarisme.

"Sekalipun hanya untuk iklan, ini bukan Mega Coffee yang sebenarnya. Ini terlalu mirip dengan video musik 'Nap of a Star'. Tolong periksa dengan teliti terlebih dahulu," tulis netizen.

Salah satu komentar menyebutkan bahwa bahkan detail kecil seperti suara dan efek terdengar sangat mirip.

Selain itu, ada juga yang menilai bahwa meskipun konsep tersebut tergolong umum seharusnya tim produksi tetap memberikan sentuhan orisinal agar tidak terlihat meniru.

Kritik juga diarahkan kepada penyelenggara dan pihak kreatif yang dinilai kurang teliti dalam proses produksi terutama karena ini merupakan iklan komersial.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Mega Coffee maupun SM Entertainment terkait kontroversi tersebut.