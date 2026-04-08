Sischa Widya Maharani
08 April 2026, 23.43 WIB

One Piece: The Battle of Alabasta Siap Tayang 2027, Netflix Hadirkan Spesial Animasi Lego

Poster live action One Piece musim 2 yang mengangkat judul Into The Grand Line. (Instagram @onepiecenetflix)

JawaPos.com - Kesuksesan live action One Piece mendorong Netflix untuk melanjutkan cerita ke musim ketiga dengan skala yang lebih besar.
 
Musim ketiga ini resmi diberi judul “One Piece: The Battle of Alabasta.” Judul tersebut mengacu pada salah satu arc paling ikonik dalam manga karya Eiichiro Oda yang telah lama dinantikan penggemar.
 
Dalam musim terbaru ini, cerita akan mengikuti perjalanan Monkey D. Luffy dan kru Topi Jerami menuju kerajaan gurun Alabasta. 
 
Melaporkan dari Variety, wilayah tersebut merupakan tanah kelahiran Putri Vivi yang menjadi pusat konflik besar.
 
Alur cerita akan berfokus pada ancaman pemberontakan yang dipicu oleh organisasi rahasia Baroque Works. 
 
Di balik kekacauan tersebut, terdapat sosok antagonis kuat Sir Crocodile yang menjadi salah satu musuh utama.
 
Konflik yang dihadirkan dalam saga ini disebut akan lebih emosional dan penuh tekanan. 
 
Para karakter harus menghadapi pilihan sulit di tengah perang saudara yang mengancam kehancuran sebuah kerajaan.
 
"Saga Alabasta adalah salah satu cerita yang paling disukai di seluruh One Piece dan salah satu alur cerita favorit pribadi kami. Jadi merupakan kehormatan besar untuk menghidupkannya,” kata co-showrunner Joe Tracz dan Ian Stokes.
 
Selain musim ketiga, Netflix juga mengumumkan proyek tambahan berupa spesial animasi Lego. 
 
Spesial ini akan hadir dalam format dua bagian dan dijadwalkan rilis pada September mendatang.
 
Animasi Lego tersebut akan menceritakan kembali peristiwa dari dua musim pertama dengan pendekatan yang lebih ringan. 
 
Editor: Novia Tri Astuti
