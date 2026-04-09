Aulia Ramadhani
09 April 2026, 17.14 WIB

Geonwoo ALPHA DRIVE ONE Minta Maaf dan Akan Hentikan Aktivitas Sementara, Mengapa?

Kim Geonwoo. (Soompi)

JawaPos.com - Geonwoo dari grup Korea ALPHA DRIVE ONE akan menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu, dikarenakan komentar yang tidak pantas serta sikap buruk.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/4), WAKEONE, agensi grup tersebut merilis pernyataan berikut, “Kami dengan tulus meminta maaf atas keterlambatan dalam mengeluarkan pernyataan.”

“Kami merasa sangat bertanggung jawab karena gagal mendukung artis kami dengan cukup baik,” tulisnya

Insiden tentang pernyataan Kim Geonwoo yang telah beredar di internet terjadi di lokasi syuting saat pembuatan konten sebelum debut.

Kim Geonwoo mengungkapkan ketidakpuasannya dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas tanpa menyadari bahwa mikrofonnya menyala.

Agensi pun menulis permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada staf di lokasi yang mungkin merasa tidak nyaman

Surat tulisan tangan Geonwoo juga diunggah di halaman Mnet Plus grup tersebut, “Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar serta anggota ALPHA DRIVE ONE.”

“Kata-kata dan tindakan saya yang tidak dewasa telah menyebabkan banyak orang khawatir dan kecewa, aku juga tak menganggap remeh atas cinta yang telah ku terima sejak sebelum debut,” tulisnya

