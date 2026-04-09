Tren Idol Kpop Tinggalkan Agensi Lama Dipicu 4 Alasan Utama dalam Industri Hiburan

JawaPos.com – Fenomena keluarnya idol K-pop dari agensi lama semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kontrak, tetapi juga perkembangan industri hiburan yang semakin dinamis.

Dilansir dari laman Hauterrfly pada Kamis (9/4), Sejumlah pengamat menilai terdapat 4 alasan utama yang mendorong para idol mengambil keputusan untuk keluar dari agensi lama.

1. Keinginan Untuk Memperoleh Kebebasan dalam Berkarya

Banyak idol merasa terbatas dalam menentukan konsep musik, gaya, maupun arah karier saat masih berada di bawah agensi besar. Mereka ingin lebih leluasa mengekspresikan identitas artistik yang sesuai dengan visi pribadi.

Kebebasan ini dinilai penting untuk menjaga relevansi dan kreativitas di tengah persaingan industri. Selain itu, perubahan tren musik global juga mendorong idol untuk lebih mandiri dalam menentukan langkah kariernya.

2. Sistem Kontrak dan Manajemen yang Dinilai Kurang Menguntungkan

Beberapa idol memilih keluar karena ingin mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih adil. Kontrak jangka panjang dengan sistem ketat sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.