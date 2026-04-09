Fantagio Merilis Pernyataan Terkait Kontroversi Pajak yang Menyeret Cha Eun Woo dan Kim Seon Ho

JawaPos.com - Agensi dari idol hingga aktor, Fantagio, telah merilis pernyataan resmi dan permintaan maaf terkait kontroversi pajak. Baru-baru ini, nama artis naungan Fantagio yaitu Cha Eun Woo dari boy group Astro dan aktor Kim Seon Ho terkena kontroversi terkait pajak.

Pada tanggal 9 April, Fantagio memposting permintaan maaf di situs web resminya.

"Ini Fantagio.



Kami dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran, akibat kontroversi terkait pajak yang baru-baru ini melibatkan artis kami.

Kami memandang masalah ini bukan sebagai insiden terisolasi, melainkan sebagai masalah serius yang timbul dari kekurangan dalam tanggung jawab manajemen perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab untuk mendukung dan mengelola semua aspek aktivitas artis kami, kami mengakui dan merenungkan kegagalan kami dalam meninjau masalah ini sebelumnya serta celah dalam proses manajemen kami.

Sebagai tanggapan, Fantagio sedang melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem manajemen internal dan proses pengambilan keputusan kami.

Kami juga berupaya melakukan perbaikan praktis, termasuk memperkuat prosedur pra-peninjauan seperti pemeriksaan pajak dan hukum.

Kami akan bekerja sama mengikuti semua prosedur terkait, dan terus meningkatkan sistem pengendalian internal kami untuk mencegah masalah serupa terjadi lagi.

Karena Fantagio dibangun di atas kepercayaan publik, kami akan merenungkan masalah ini secara mendalam dan melakukan perubahan yang bertanggung jawab.



Terima kasih."

Sebelumnya, dilaporkan bahwa jika Cha Eun Woo, diselidiki tahun lalu karena dicurigai melakukan penggelapan pajak.

Aktor dan idol tersebut kemudian menanggapi masalah yang terjadi, dan meminta maaf melalui Instagram pribadinya.

Lalu pada tanggal 8 April, Cha Eun Woo secara pribadi meminta maaf sekali lagi dan mengkonfirmasi pembayaran pajak penuh. Dikutip dari Soompi, tidak lama berselang Kim Seon Ho juga dilaporkan menjalankan agensi dengan keluarganya, yang menimbulkan tuduhan bahwa ia mungkin terlibat dalam penggelapan pajak melalui perusahaan tersebut.

Pada saat itu, Fantagio juga mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi masalah tersebut.