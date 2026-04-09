Kemunculan Shiloh Jolie sebagai Penari Latar dalam MV Milik Dayoung Tarik Perhatian Besar Publik

Shiloh Jolie dalam music video Doyoung (Kbizoom)
JawaPos.com – Putri Angelina Jolie, Shiloh Jolie, menarik perhatian publik setelah tampil dalam video musik penyanyi K-pop Dayoung.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (9/4), Shiloh Jolie muncul sebagai penari latar dalam video musik berjudul 'What’s a Girl to Do' yang dirilis pada 7 April 2026. Kehadirannya langsung menjadi sorotan meskipun bukan sebagai pemeran utama.
Dalam video tersebut, Shiloh menggunakan nama panggung “Shi” alih-alih nama lengkapnya. Ia tampil sebagai bagian dari tim penari yang mendukung penampilan Dayoung. Video musik tersebut menampilkan konsep koreografi di luar ruangan dengan fokus utama pada gerakan tari.
Meskipun hanya muncul dalam beberapa adegan, penampilan Shiloh berhasil menarik perhatian penonton. Banyak penggemar mengaku menonton video tersebut karena penasaran dengan kehadirannya. Hal ini membuat sorotan publik bergeser dari Dayoung kepada Shiloh.
Menurut laporan Entertainment Tonight, Shiloh terlibat dalam proyek tersebut tanpa mencari perhatian publik.
Bahkan, identitasnya tidak diketahui oleh sebagian kru selama proses produksi berlangsung. Fakta ini semakin menambah ketertarikan publik terhadap keterlibatannya.
Penampilan Shiloh dengan gaya sederhana namun rapi turut menjadi perbincangan di media sosial. Banyak yang menilai ia memiliki kemiripan wajah dengan ibunya, Angelina Jolie. Selain itu, kemampuan menarinya juga mendapat pujian dari para penonton.
Sebelumnya, Angelina Jolie menyatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik menjadi selebriti. Ia menyebut Shiloh sebagai sosok yang cenderung tertutup dan tidak menyukai sorotan publik. Namun, kemunculan Shiloh sebagai penari latar ini menunjukkan sisi lain dari minat artistiknya.
