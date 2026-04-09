Bertajuk The New Xcene, Band Xdinary Heroes akan Gelar Konser di Eropa

JawaPos.com - Menghadirkan keseruan, band rock Korea Selatan Xdinary Heroes akan menyapa penggemar di Eropa.

Dikutip dari Soompi, Xdinary Heroes sendiri mengumumkan jadwal konser spesial mereka yang bertajuk The New Xcene.

Memiliki banyak karya spektakuler, mereka siap menyapa penggemar setia di wilayah Eropa dan Inggris Raya.

Setelah mengunjungi Manchester pada tanggal 31 Mei, Xdinary Heroes juga akan mengunjungi London tanggal 2 Juni, Paris 4 Juni.

Frankfurt, dan Milan juga menjadi tujuan konser, yang pastinya penggemar tak sabar menantikan aksi panggung mereka

Xdinary Heroes dikenal sebagai sebuah band rock Korea Selatan di bawah sub-label JYP Entertainment, Studio J.

Melejit dalam waktu cepat, mereka resmi debut pada 6 Desember 2021, dengan single Happy Death Day.

Anggotanya berjumlah enam orang yang pastinya berbakat yaitu Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon.

Kualitas musik yang tidak diragukan, para anggota terlibat dalam penulisan, komposisi, dan produksi musik band.