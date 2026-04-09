Bertajuk The New Xcene, Band Xdinary Heroes akan Gelar Konser di Eropa

Xdinary Heroes. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menghadirkan keseruan, band rock Korea Selatan Xdinary Heroes akan menyapa penggemar di Eropa.
Dikutip dari Soompi, Xdinary Heroes sendiri mengumumkan jadwal konser spesial mereka yang bertajuk The New Xcene.
Memiliki banyak karya spektakuler, mereka siap menyapa penggemar setia di wilayah Eropa dan Inggris Raya.
Baca Juga:4 Weton yang Diramalkan Bakal Punya Rezeki Istimewa di Tahun 2026, Siap-Siap Ganti Kendaraan Baru
Setelah mengunjungi Manchester pada tanggal 31 Mei, Xdinary Heroes juga akan mengunjungi London tanggal 2 Juni, Paris 4 Juni.
Frankfurt, dan Milan juga menjadi tujuan konser, yang pastinya penggemar tak sabar menantikan aksi panggung mereka
Xdinary Heroes dikenal sebagai sebuah band rock Korea Selatan di bawah sub-label JYP Entertainment, Studio J.
Melejit dalam waktu cepat, mereka resmi debut pada 6 Desember 2021, dengan single Happy Death Day.
Anggotanya berjumlah enam orang yang pastinya berbakat yaitu Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon.
Kualitas musik yang tidak diragukan, para anggota terlibat dalam penulisan, komposisi, dan produksi musik band.
Faktanya, nama band ini merupakan singkatan dari Extraordinary Heroes, yang berarti siapa pun bisa menjadi pahlawan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?