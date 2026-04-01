Rian Alfianto
02 April 2026, 01.32 WIB

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

Smartphone Samsung Galaxy A07 5G. (Istimewa).

JawaPos.com - Kebutuhan smartphone dengan daya tahan baterai panjang makin terasa di tengah gaya hidup serba mobile. Menjawab tren itu, Samsung resmi menghadirkan Galaxy A07 5G ke pasar Indonesia dengan fokus utama pada ketahanan baterai dan performa harian.

Produsen teknologi Samsung Electronics meluncurkan Galaxy A07 5G sebagai opsi baru di segmen harga Rp 2 jutaan. Perangkat ini menonjol lewat baterai berkapasitas besar 6.000 mAh yang diklaim mampu menopang aktivitas pengguna dari pagi hingga malam tanpa perlu sering mengisi daya.

Peluncuran ini datang di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat yang bisa mengimbangi mobilitas tinggi, mulai dari bekerja, berkomunikasi, hingga konsumsi hiburan digital seperti streaming dan media sosial.

Annisa Maulina, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, mengatakan bahwa perangkat ini dirancang untuk menjawab kekhawatiran pengguna soal baterai yang cepat habis.

Galaxy A07 5G kami hadirkan sebagai solusi bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan daya tahan baterai andal untuk aktivitas digital harian,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/4).

Dari sisi pengalaman penggunaan, Galaxy A07 5G juga dibekali layar dengan refresh rate 120Hz. Fitur ini memungkinkan tampilan yang lebih halus saat scrolling maupun menikmati konten video, yang kini menjadi salah satu kebutuhan utama pengguna smartphone di kelas menengah.

Selain itu, dukungan konektivitas 5G menjadi nilai tambah tersendiri. Dengan semakin luasnya jaringan generasi kelima di Indonesia, kehadiran fitur ini membuat perangkat lebih siap digunakan dalam beberapa tahun ke depan.

Fitur Pendukung Efisiensi Daya

Untuk mengoptimalkan kapasitas baterai besar tersebut, Samsung menyematkan sejumlah fitur penghemat daya. Pengguna bisa mengaktifkan Power Saving Mode guna membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang serta menyesuaikan performa perangkat.

Pengaturan lain seperti kecerahan adaptif dan mode gelap juga tersedia untuk membantu mengurangi konsumsi daya layar, yang selama ini dikenal sebagai salah satu komponen paling boros baterai pada smartphone.

Editor: Estu Suryowati
