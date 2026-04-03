Naila Putri Saragih
03 April 2026, 20.44 WIB

7 Rekomendasi Holder HP Mobil untuk Navigasi Saat Perjalanan Jauh, Harganya Sangat Terjangkau

Ilustrasi Holder HP di mobil. (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan jauh, baik untuk pulang kampung atau kelua kota sering membuat pengemudi mengandalkan aplikasi navigasi di ponsel untuk menemukan rute tercepat dan menghindari kemacetan.

Untuk mendapatkan petunjuk jalan, para pengemudi kerap membutuhkan pegangan untuk ponsel atau holder HP agar bisa memantau arah jalan yang disarankan aplikasi navigasi.

Saat ini tersedia berbagai pilihan holder HP mobil dengan harga terjangkau, tetapi tetap memiliki kualitas yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Mulai dari model penjepit sederhana hingga desain yang lebih fleksibel.

Berikut beberapa rekomendasi holder HP mobil yang bisa dipertimbangkan.

  1. Robot Smart Power 

Robot Smart Power menjadi salah satu holder HP mobil dengan harga yang cukup ramah di kantong. Produk ini umumnya memiliki penjepit yang cukup kuat untuk menahan ponsel saat mobil bergerak. Desainnya juga cukup sederhana sehingga mudah dipasang di dashboard atau ventilasi AC mobil. Dengan harga sekitar Rp 60 ribuan, holder ini sudah cukup membantu pengemudi yang membutuhkan dudukan ponsel untuk navigasi selama perjalanan.

2. Smart Grosir 

Holder HP dari Smart Grosir juga banyak dipilih karena harganya yang terjangkau. Produk ini biasanya menggunakan sistem penjepit yang stabil sehingga ponsel tetap berada pada posisinya saat mobil melaju. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuat holder ini tidak memakan banyak ruang di interior mobil dan tetap nyaman digunakan untuk melihat peta atau petunjuk arah saat berkendara.

3. Kualitas Store

Holder HP mobil dari Kualitas Store menawarkan desain yang cukup praktis untuk penggunaan sehari-hari. Dudukan ponsel pada produk ini biasanya bisa diatur sudutnya sehingga pengemudi dapat menyesuaikan posisi layar agar lebih mudah dilihat. Dengan harga sekitar Rp 70 ribuan, holder ini menjadi pilihan yang cukup seimbang antara harga dan fungsi.

4. Log On Indonesia

Produk dari Log On Indonesia dikenal memiliki desain yang cukup ringkas sehingga terlihat rapi ketika dipasang di mobil. Holder ini biasanya memiliki penjepit yang stabil dan cukup kuat untuk menopang berbagai ukuran ponsel. Dengan harga sekitar Rp 70 ribuan, produk ini bisa menjadi pilihan bagi pengemudi yang ingin holder sederhana namun tetap terlihat minimalis di dashboard.

5. Mixio

Mixio menawarkan holder HP mobil dengan desain yang cukup fleksibel untuk penggunaan navigasi. Dudukan ponsel pada produk ini dapat diposisikan secara horizontal maupun vertikal sehingga memudahkan pengemudi melihat peta di layar. Harganya yang berada di kisaran Rp 75 ribuan membuat produk ini cukup menarik bagi pengguna yang ingin holder dengan fitur sederhana namun tetap fungsional.

6. Rojo Fox 

Holder HP dari Rojo Fox memiliki desain yang sedikit lebih modern dibandingkan beberapa produk lain di kelas harga yang sama. Penjepitnya cukup stabil sehingga ponsel tidak mudah bergeser saat mobil melewati jalan yang kurang rata. Dengan harga sekitar Rp 80 ribuan, holder ini cocok digunakan untuk perjalanan jauh karena dapat membantu menjaga posisi ponsel tetap aman selama berkendara.

Artikel Terkait

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

