7 Rekomendasi Holder HP Mobil untuk Navigasi Saat Perjalanan Jauh, Harganya Sangat Terjangkau

JawaPos.com - Perjalanan jauh, baik untuk pulang kampung atau kelua kota sering membuat pengemudi mengandalkan aplikasi navigasi di ponsel untuk menemukan rute tercepat dan menghindari kemacetan.

Untuk mendapatkan petunjuk jalan, para pengemudi kerap membutuhkan pegangan untuk ponsel atau holder HP agar bisa memantau arah jalan yang disarankan aplikasi navigasi.

Saat ini tersedia berbagai pilihan holder HP mobil dengan harga terjangkau, tetapi tetap memiliki kualitas yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Mulai dari model penjepit sederhana hingga desain yang lebih fleksibel.

Berikut beberapa rekomendasi holder HP mobil yang bisa dipertimbangkan.

Robot Smart Power Robot Smart Power menjadi salah satu holder HP mobil dengan harga yang cukup ramah di kantong. Produk ini umumnya memiliki penjepit yang cukup kuat untuk menahan ponsel saat mobil bergerak. Desainnya juga cukup sederhana sehingga mudah dipasang di dashboard atau ventilasi AC mobil. Dengan harga sekitar Rp 60 ribuan, holder ini sudah cukup membantu pengemudi yang membutuhkan dudukan ponsel untuk navigasi selama perjalanan.

2. Smart Grosir Holder HP dari Smart Grosir juga banyak dipilih karena harganya yang terjangkau. Produk ini biasanya menggunakan sistem penjepit yang stabil sehingga ponsel tetap berada pada posisinya saat mobil melaju. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuat holder ini tidak memakan banyak ruang di interior mobil dan tetap nyaman digunakan untuk melihat peta atau petunjuk arah saat berkendara.

3. Kualitas Store Holder HP mobil dari Kualitas Store menawarkan desain yang cukup praktis untuk penggunaan sehari-hari. Dudukan ponsel pada produk ini biasanya bisa diatur sudutnya sehingga pengemudi dapat menyesuaikan posisi layar agar lebih mudah dilihat. Dengan harga sekitar Rp 70 ribuan, holder ini menjadi pilihan yang cukup seimbang antara harga dan fungsi.

4. Log On Indonesia Produk dari Log On Indonesia dikenal memiliki desain yang cukup ringkas sehingga terlihat rapi ketika dipasang di mobil. Holder ini biasanya memiliki penjepit yang stabil dan cukup kuat untuk menopang berbagai ukuran ponsel. Dengan harga sekitar Rp 70 ribuan, produk ini bisa menjadi pilihan bagi pengemudi yang ingin holder sederhana namun tetap terlihat minimalis di dashboard.

5. Mixio Mixio menawarkan holder HP mobil dengan desain yang cukup fleksibel untuk penggunaan navigasi. Dudukan ponsel pada produk ini dapat diposisikan secara horizontal maupun vertikal sehingga memudahkan pengemudi melihat peta di layar. Harganya yang berada di kisaran Rp 75 ribuan membuat produk ini cukup menarik bagi pengguna yang ingin holder dengan fitur sederhana namun tetap fungsional.