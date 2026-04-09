Kemenhaj Wacanakan War Tiket Haji untuk Antisipasi Antrean Panjang 26 Tahun

JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mewacanakan untuk mengadakan skema war tiket haji, untuk mengantisipasi atau mencegah panjangnya antrean haji.

Sebab, saat ini antrean haji bisa sampai 26 tahun. artinya, calon jamaah yang baru mendaftar tahun ini akan dijadwalkan berangkat tahun 2052.

"Waktu itu pemerintah mengumumkan, biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket," kata Gus Irfan sebagaimana unggahan pada media sosial Instagram Kemenhaj, Kamis (9/4).

Menurut Irfan, wacana itu muncul dalam perbincangannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian, terutama pemikiran dari Wamen saya yang sangat progresif itu, muncul: Apakah perlu antrean yang begitu lama?," ujarnya.

Gus Irfan mengungkapkan, sebelum hadirnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pendaftaran haji tidak ada antrean.

"Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrean," bebernya.

Menurut dia, wacana war tiket haji bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Namun, itu bisa menjadi opsi untuk mengantisipasi lamanya antrean haji.