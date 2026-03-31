Syahrul Yunizar
01 April 2026, 06.20 WIB

Panglima TNI Berangkatkan 707 Prajurit dan ASN Umrah ke Tanah Suci, Apresiasi Dedikasi dan Kinerja

Para prajurit dan ASN mendapat hadiah umrah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto atas dedikasi dan kinerja selama bertugas. (TNI)

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan reward kepada sejumlah prajurit dan jajarannya dengan memberangkatkan mereka umrah ke tanah suci. 

Hingga saat ini sudah ada ratusan prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI diberangkatkan umrah ke tanah suci.

Melalui keterangan resmi pada Selasa (31/3), Mabes TNI mengungkapkan bahwa umrah tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan langsung dari panglima TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan penghargaan terhadap pengabdian prajurit dan ASN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu bentuk penghargaan tersebut diwujudkan melalui pemberangkatan ibadah umrah bagi Prajurit dan ASN TNI secara bertahap,” bunyi keterangan resmi tersebut.

Berdasar data, sejauh ini sebanyak 707 prajurit dan ASN TNI mendapat penghargaan dari orang nomor satu di institusi militer Indonesia tersebut.

Mereka diberangkatkan secara bertahap dan bergantian. Selain bentuk penghargaan, panglima TNI memberikan hadiah umrah sebagai bagian dari langkah pembinaan.

”Program ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara serta sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual guna memperkuat keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,” jelas Agung.

Mabes TNI memastikan, pembangunan SDM TNI berfokus pada pembinaan jasmani dan mental rohani.

Tujuannya tidak lain untuk membentuk prajurit dan ASN TNI yang berkarakter, profesional dan militan dalam pelaksanaan tugas untuk bangsa dan negara.

”TNI berkomitmen melaksanakan pembinaan personel secara berkelanjutan untuk mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” imbuhnya.

Artikel Terkait
TNI Bersurat ke LPSK untuk Periksa Andrie Yunus sebagai Saksi - Image
Kasuistika

TNI Bersurat ke LPSK untuk Periksa Andrie Yunus sebagai Saksi

01 April 2026, 06.13 WIB

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Timur Tengah - Image
Nasional

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Timur Tengah

01 April 2026, 01.48 WIB

Dua Personel TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel - Image
Internasional

Dua Personel TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

01 April 2026, 00.42 WIB

Terpopuler

1

Serap Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Bandung Rieke Dorong Pelatihan hingga Penanganan Sampah Terpadu

2

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

3

Ramalan Zodiak Leo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

4

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5

Ramalan Zodiak Gemini 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

6

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

7

Ramalan Zodiak Aries 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

8

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

9

Jarang Ribut, 7 Cara Efektif Menjaga Hubungan Jarak Menengah agar Tetap Harmonis dan Penuh Kepercayaan

10

Ramalan Zodiak Virgo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

