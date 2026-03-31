Panglima TNI Berangkatkan 707 Prajurit dan ASN Umrah ke Tanah Suci, Apresiasi Dedikasi dan Kinerja

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan reward kepada sejumlah prajurit dan jajarannya dengan memberangkatkan mereka umrah ke tanah suci.

Hingga saat ini sudah ada ratusan prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI diberangkatkan umrah ke tanah suci.

Melalui keterangan resmi pada Selasa (31/3), Mabes TNI mengungkapkan bahwa umrah tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan langsung dari panglima TNI.

”Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan penghargaan terhadap pengabdian prajurit dan ASN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu bentuk penghargaan tersebut diwujudkan melalui pemberangkatan ibadah umrah bagi Prajurit dan ASN TNI secara bertahap,” bunyi keterangan resmi tersebut.

Berdasar data, sejauh ini sebanyak 707 prajurit dan ASN TNI mendapat penghargaan dari orang nomor satu di institusi militer Indonesia tersebut.

Mereka diberangkatkan secara bertahap dan bergantian. Selain bentuk penghargaan, panglima TNI memberikan hadiah umrah sebagai bagian dari langkah pembinaan.

”Program ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara serta sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual guna memperkuat keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,” jelas Agung.

Mabes TNI memastikan, pembangunan SDM TNI berfokus pada pembinaan jasmani dan mental rohani.

Tujuannya tidak lain untuk membentuk prajurit dan ASN TNI yang berkarakter, profesional dan militan dalam pelaksanaan tugas untuk bangsa dan negara.