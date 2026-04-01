4 Sinyal Depresi yang Sering Disalahartikan sebagai Hal Biasa dalam Kehidupan Sehari-hari

JawaPos.Com - Perubahan suasana hati dan kebiasaan sehari-hari sering kali dianggap sebagai hal yang wajar.

Rutinitas yang padat, tekanan pekerjaan, hingga masalah pribadi kerap dijadikan alasan ketika seseorang merasa lelah secara emosional.

Namun, di balik kondisi yang tampak biasa tersebut, tersimpan kemungkinan sinyal yang lebih serius dan perlu perhatian lebih dalam.

Kesehatan mental menjadi bagian penting dalam kehidupan yang sering kali terabaikan.

Banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan atau perubahan perilaku yang dianggap sepele sebenarnya bisa menjadi tanda awal dari kondisi yang lebih kompleks, seperti depresi.

Kesalahpahaman ini membuat banyak individu tidak mendapatkan bantuan yang tepat sejak dini.

Padahal, mengenali tanda-tanda awal dapat membantu mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat sinyal depresi yang sering disalahartikan sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari.

1. Merasa Lelah Sepanjang Waktu Tanpa Alasan Jelas

Rasa lelah biasanya dikaitkan dengan aktivitas fisik yang padat atau kurangnya waktu istirahat.

Namun, ketika kelelahan muncul terus-menerus tanpa penyebab yang jelas, kondisi ini bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan.

Kelelahan akibat depresi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional.

Seseorang bisa merasa tidak memiliki energi untuk melakukan hal-hal sederhana, bahkan untuk aktivitas yang sebelumnya disukai.

Kondisi ini sering disalahartikan sebagai sekadar kurang tidur atau kelelahan biasa.

Perasaan lelah yang berkepanjangan dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Ketika hal ini terjadi secara terus-menerus, penting untuk mulai memperhatikan kondisi mental, bukan hanya fisik.