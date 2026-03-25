Kreator Indonesia Berkesempatan Ikut Kompetisi FuBear Costume Design Competition Bertema Go Healthy with Taiwan

JawaPos.com—Banyak kreator Indonesia memiliki ide kreatif termasuk dalam mendesain baju. Taiwan Excellence membuka 2026 dengan menghadirkan FuBear Costume Design Competition, kompetisi desain kostum maskot yang digelar pada Maret 2026. Kompetisi ini mengajak para ilustrator, desainer, dan pecinta seni, menciptakan desain kostum paling unik dan menarik untuk karakter lucu Taiwan Excellence FuBear.

Melalui kompetisi ini, Taiwan Excellence mengajak para kreator dan desainer Indonesia untuk menuangkan ide terbaik mereka ke dalam karakter maskot ikonik FuBear. Mengusung tema Go Healthy with Taiwan, kampanye untuk gaya hidup yang lebih baik melalui kreativitas dan inovasi.

Director of Taiwan Trade Center Jakarta Amy Hsiao menjelaskan, kompetisi ini dirancang untuk mengangkat nilai utama Taiwan Excellence tahun ini. Yakni keberlanjutan, keandalan, dan inovasi.

”Hal ini sejalan dengan komitmen Taiwan Excellence dalam memperkenalkan produk serta solusi unggulan Taiwan di berbagai sektor, mulai dari sport & health, lifestyle, ICT, hingga teknologi pendukung Kesehatan,” papar Amy Hsiao.

Dari seluruh karya yang masuk, akan dipilih 7 (tujuh) desain terbaik sebagai pemenang yang akan ditampilkan melalui kanal media sosial resmi Taiwan Excellence. Para pemenang akan terbagi ke dalam kategori 1 Grand Winner, 3 Runner Up Winners, dan 3 Fan Favorite Winners yang ditentukan melalui mekanisme voting publik.

”Desain dari Grand Winner akan direalisasikan dan menjadi salah satu atribut andalan FuBear dalam berbagai aktivitas Taiwan Excellence ke depan. Sebagai bentuk apresiasi, Taiwan Excellence juga menyiapkan beberapa hadiah berupa produk unggulan asal Taiwan yang didukung brand-brand ternama,” terang Amy Hsiao.

Dia menyatakan, peserta diwajibkan membuat desain kostum FuBear secara digital menggunakan template resmi yang telah disediakan. Seluruh karya harus sepenuhnya orisinal dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam bentuk apa pun dilarang dalam kompetisi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap proses kreatif dan keahlian manusia.