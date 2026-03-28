Bacaan Misa Gereja Katolik 29 Maret 2026: Hari Minggu Palma Mengenang Sengsara Yesus

JawaPos.com - Pada Minggu (29/3), para umat Katolik akan berkumpul di gereja untuk melaksanakan Misa Minggu Palma Mengenang Sengsara Yesus.

Minggu ini juga merupakan hari Minggu terakhir para umat Kristen sebelum memasuki Tri Hari Suci.

Sesuai dengan kebiasaan dan prosesi ibadahnya, di gereja Katolik akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Bacaan-bacaan ini kemudian menjadi bahan renungan pada misa tersebut pula.

Bacaan-bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil. Pada misa Minggu Palma, bacaannya akan dibacakan dengan urutan berikut:

Bacaan Injil (dibacakan sebelum perarakan)

Matius 21:1-11

Ketika Yesus dan murid-murid-Nya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada-Ku. Dan jikalau ada orang menegor kamu, katakanlah: Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya."

Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi: Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu! Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda.

Maka pergilah kedua murid itu, dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan; ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi Anak Daud! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana di tempat yang mahatinggi!"

Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."

Bacaan Pertama (dibacakan selama Ekaristi)

Yesaya 50:4-7

Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.