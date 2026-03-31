Alberta Dionny Natanuel
31 Maret 2026, 23.01 WIB

Mengenal Santo Thomas Aquino (1224-1274): Hanya Ingin Hidup Mengabdi kepada Dunia Pendidikan Katolik

Sepotong dari lukisan Apotheosis of St. Thomas Aquinas (1631) oleh Zurbaran Francisco (Catholic.org)

JawaPos.com - Gereja Katolik mengakui banyak sekali orang suci yang memiliki peran besar dalam sejarahnya. Orang-orang suci ini bisa mendapatkan gelar santo atau santa pula. 

Tokoh-tokoh ini berjasa besar terhadap gereja sehingga mereka dikenang dalam sejarah gereja. Mereka juga kemudian diangkat menjadi pelindung dalam hal-hal yang dimana mereka berperan. 

Karena itu, para umat Gereja Katolik berdoa untuk mereka agar mendapatkan perlindungan atau bantuan dari mereka. Salah satunya adalah Santo Thomas Aquino (1224/25-1274), pelindung para pelajar. 

Kehidupan Awal

Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Thomas berasal dari keluarga pemilik tanah feodal sederhana di perbatasan yang selalu diperebutkan oleh kaisar dan paus. 

Ayahnya berasal dari Lombardia, dan ibunya berasal dari keturunan Normandia. Keluarga besar Thomas ini terkenal karena pengabdian mereka kepada Kaisar Frederick II selama perselisihan sipil di Italia selatan antara paus dan kaisar.

Thomas dikirim ke Biara Benediktus di Monte Cassino, dekat rumahnya, sebagai oblat (calon biarawan) ketika ia masih sangat muda. Orang tuanya ingin ia menjadi kepala biara yang dapat membantu mereka nantinya.

Pada tahun 1239, setelah sembilan tahun tinggal di biara, Thomas dipaksa pulang ke rumah keluarganya karena sang kaisar percaya bahwa para biarawan terlalu patuh kepada paus. Setelah itu Thomas disekolahkan di Universitas Napoli, sekolah yang didirikan oleh kaisar, dimana ia belajar sains dan filsafat yang baru saja diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Arab. 

Murid Terbaik 

Dilansir dari New Advent, Thomas menjadi murid dari Pietro Martini dan Petrus Hibernus. Namun, kepintaran Thomas dapat dengan mudah melampaui Martini, dan kemudian ia diserahkan kepada Petrus dari Irlandia, dimana ia belajar logika dan ilmu pengetahuan alam. 

Artikel Terkait
Kasus Penggelapan Dana Gereja Harus Diusut Tuntas, Sahroni Anggap Bisa Rusak Kepercayaan Publik - Image
Kasuistika

Kasus Penggelapan Dana Gereja Harus Diusut Tuntas, Sahroni Anggap Bisa Rusak Kepercayaan Publik

31 Maret 2026, 19.26 WIB

Selamat Hari Minggu Palma! Memahami Lebih Dalam tentang Hari Minggu Terakhir Sebelum Yesus Kristus Disalibkan - Image
Humaniora

Selamat Hari Minggu Palma! Memahami Lebih Dalam tentang Hari Minggu Terakhir Sebelum Yesus Kristus Disalibkan

29 Maret 2026, 23.47 WIB

Bacaan Misa Gereja Katolik 29 Maret 2026: Hari Minggu Palma Mengenang Sengsara Yesus - Image
Humaniora

Bacaan Misa Gereja Katolik 29 Maret 2026: Hari Minggu Palma Mengenang Sengsara Yesus

29 Maret 2026, 06.40 WIB

Terpopuler

1

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

2

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

3

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

4

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

5

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

6

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

7

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

8

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

9

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

10

Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

