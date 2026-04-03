7 Langkah Mitigasi Tsunami yang Wajib Diketahui, Panduan Lengkap Selamatkan Diri dari Bencana

JawaPos.com-Tsunami menjadi salah satu bencana alam paling mematikan yang dapat terjadi tanpa peringatan yang pasti. Gelombang laut raksasa ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi di tengah samudra dan berubah menjadi kekuatan destruktif saat mencapai daratan, khususnya di wilayah pesisir.

Fenomena ini umumnya dipicu oleh gempa bumi bawah laut, namun juga bisa disebabkan oleh longsoran dasar laut atau letusan gunung api di laut. Hingga kini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan tsunami akan terjadi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko korban jiwa.

Mitigasi tsunami tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan setelahnya. Pemahaman yang tepat dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat. Berikut tujuh langkah mitigasi tsunami yang penting untuk diketahui:

1. Kenali Tanda-Tanda Awal Tsunami

Tsunami biasanya diawali dengan gempa bumi kuat yang berlangsung cukup lama. Selain itu, air laut yang tiba-tiba surut jauh, suara gemuruh dari arah laut, hingga ikan-ikan yang terdampar juga menjadi tanda peringatan alami. Jika kondisi ini terjadi, segera lakukan evakuasi tanpa menunggu instruksi resmi.

2. Ketahui Jalur Evakuasi dan Titik Aman