Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 15.26 WIB

Park Ji Hoon dan Choi Hyun Wook Pamerkan Persahabatan Mereka

Park Ji Hoon dan Choi Hyun Wook (Soompi) - Image

Park Ji Hoon dan Choi Hyun Wook (Soompi)

JawaPos.com - Menjadi sorotan, aktor Korea Choi Hyun Wook dan Park Ji Hoon ternyata menjalin persahabatan.

Dikutip dari Soompi, Senin (30/3), Choi Hyun Wook belum lama ini membagikan unggahan di Instagram Stories bahwa ia menghabiskan waktu bersama mantan lawan mainnya di Weak Hero.

Menggembirakan penggemar, ia membagikan foto selfie lucu yang mereka ambil bersama dan menandai Park Ji Hoon.

Seperti yang diketahui, keduanya pernah bermain bersama dalam drama hit tahun 2022 yang berjudul Weak Hero Class 1.

Ketika Park Ji Hoon kembali memerankan perannya di Weak Hero Class 2 tiga tahun kemudian, Choi Hyun Wook kembali untuk tampil sebagai cameo spesial.

Park Ji Hoon diketahui meraih peringkat ke-2 secara keseluruhan di acara survival trainee Mnet Produce 101 Season 2 serta menjadi anggota grup proyek Wanna One.

Tak hanya itu, ia memulai kariernya sebagai penyanyi solo sambil mengejar karier akting melalui drama dan film setelah grup tersebut mengakhiri aktivitasnya.

Sang aktor menerima banyak cinta atas perannya sebagai Raja Danjong dalam film The King's Warden hingga meraih 9 juta penonton awal pekan ini.

Miliki jadwal padat, ia  juga menyelesaikan syuting drama original TVING berjudul The Legend of Kitchen Soldier yang dijadwalkan rilis pada bulan Mei.

Choi Hyun Wook dikenal sebagai aktor yang telah banyak memerankan berbagai judul drama, seperti My Dearest Nemesis.

