Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
31 Maret 2026, 03.38 WIB

Resmi Jadi Orang Tua, Charlie Puth dan Istri Brooke Sansone Sambut Kelahiran Anak Pertama!

Charlie Puth. Sumber Foto: Pinkvilla - Image

Charlie Puth. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Memiliki banyak karya musik, penyanyi Charlie Puth dan istri Brooke Sansone menjadi orang tua untuk pertama kalinya bagi bayi Jude

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), pelantun See You Again ini mengkonfirmasi bahwa bayi barunya lahir pada 13 Maret 2026.

Penyanyi tersebut baru membagikan kabar gembira ini setelah sekitar 10 hari, memilih untuk merahasiakannya selama lebih dari seminggu, untuk merayakannya bersama keluarga.

Bintang tersebut juga mengungkapkan beberapa foto menggemaskan yang belum pernah dilihat sebelumnya dari anak pertamanya

Foto close-up bibir dan hidung bayinya, dirinya duduk di kursi sambil memberi makan bayi dengan botol, juga dibagikan

Nampak juga foto bayi yang baru lahir berbaring di dada ibunya dengan liontin J yang dikenakan oleh istrinya, Brooke Sansone

Sang bintang memutar lagu "In My Life" karya The Beatles untuk bayi Jude, yang kemungkinan besar menginspirasi namanya

Charlie Puth menulis, "Hai Jude (emoji hati biru) 13.03.2026." Keterangan tersebut tidak hanya mengumumkan nama bayi tetapi juga tanggal lahirnya, 10 hari yang lalu.

Pasangan ini pertama kali menikah pada September 2024 dan berhasil mengumumkan kabar gembira tersebut melalui video musik untuk lagu Changes.

Charlie Puth sendiri telah mendapatkan sertifikasi RIAA, secara rutin meraih status multi-platinum baik secara solo maupun dengan kolaborator ternama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore