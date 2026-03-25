Muhammad Ridwan
25 Maret 2026, 22.08 WIB

AS Pertimbangkan Ghalibaf jadi Pemimpin Iran, Dinilai Bisa Negosiasi dengan Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: (Gulf News) - Image

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: (Gulf News)

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan tengah mempertimbangkan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, sebagai calon mitra strategis, bahkan sebagai sosok yang berpotensi menjadi pemimpin Iran

Mengutip laporan Politico, Selasa (24/3), Ghalibaf dipandang oleh sejumlah pihak di Gedung Putih sebagai figur yang dapat diandalkan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump, khususnya dalam fase lanjutan konflik yang tengah berlangsung.

Sejumlah pejabat AS menyebut bahwa hingga kini Gedung Putih belum berkomitmen pada satu kandidat tertentu. Namun, Ghalibaf dinilai sebagai opsi yang menarik.

“Dia adalah pilihan yang menarik. Dia salah satu yang paling berpengaruh, tetapi kami harus mengujinya dan tidak bisa terburu-buru,” ujar seorang pejabat pemerintahan.

Laporan tersebut menyebut bahwa Trump tidak berencana merebut Pulau Kharg, pusat minyak utama Iran, karena berharap pemimpin baru Iran nantinya dapat menjalin kesepakatan dengan AS.

Seorang pejabat Gedung Putih bahkan membandingkan pendekatan tersebut dengan strategi AS di Venezuela, ketika Wakil Presiden saat itu, Delcy Rodriguez, mengambil alih setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap.

“Ini tentang menempatkan seseorang seperti Delcy Rodriguez di Venezuela. Kami akan mempertahankan Anda, tidak menyingkirkan Anda, dan Anda akan bekerja sama dengan kami serta memberikan kesepakatan yang baik, terutama terkait minyak,” tutur pejabat tersebut.

Sementara itu, Donald Trump pada Senin (23/3) menyatakan bahwa akan terjadi perubahan rezim yang sangat serius di Iran. Ia juga mengklaim, proses perubahan tersebut telah dimulai seiring melemahnya kepemimpinan sebelumnya.

“Mereka benar-benar baru memulai. Secara otomatis akan terjadi perubahan rezim, tetapi kami sedang berurusan dengan beberapa orang yang menurut saya sangat masuk akal dan solid,” pungkas Trump.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Trump Klaim Perang Iran Telah Dimenangkan, Sebut Teheran Bakal Buat Kesepakatan: ‘Tidak Akan Ada Senjata Nuklir’ - Image
Internasional

Trump Klaim Perang Iran Telah Dimenangkan, Sebut Teheran Bakal Buat Kesepakatan: ‘Tidak Akan Ada Senjata Nuklir’

25 Maret 2026, 18.45 WIB

Di Tengah Klaim Trump Tunda Serangan, Iran Luncurkan Rudal Paling Ganas ke Pangkalan AS-Inggris - Image
Internasional

Di Tengah Klaim Trump Tunda Serangan, Iran Luncurkan Rudal Paling Ganas ke Pangkalan AS-Inggris

24 Maret 2026, 23.46 WIB

Iran Bantah Klaim Donald Trump soal Negosiasi: Disebut Hanya Taktik Tunda Serangan dan Tekan Harga Energi - Image
Internasional

Iran Bantah Klaim Donald Trump soal Negosiasi: Disebut Hanya Taktik Tunda Serangan dan Tekan Harga Energi

24 Maret 2026, 21.57 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

