AS Pertimbangkan Ghalibaf jadi Pemimpin Iran, Dinilai Bisa Negosiasi dengan Trump

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan tengah mempertimbangkan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, sebagai calon mitra strategis, bahkan sebagai sosok yang berpotensi menjadi pemimpin Iran

Mengutip laporan Politico, Selasa (24/3), Ghalibaf dipandang oleh sejumlah pihak di Gedung Putih sebagai figur yang dapat diandalkan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump, khususnya dalam fase lanjutan konflik yang tengah berlangsung.

Sejumlah pejabat AS menyebut bahwa hingga kini Gedung Putih belum berkomitmen pada satu kandidat tertentu. Namun, Ghalibaf dinilai sebagai opsi yang menarik.

“Dia adalah pilihan yang menarik. Dia salah satu yang paling berpengaruh, tetapi kami harus mengujinya dan tidak bisa terburu-buru,” ujar seorang pejabat pemerintahan.

Laporan tersebut menyebut bahwa Trump tidak berencana merebut Pulau Kharg, pusat minyak utama Iran, karena berharap pemimpin baru Iran nantinya dapat menjalin kesepakatan dengan AS.

Seorang pejabat Gedung Putih bahkan membandingkan pendekatan tersebut dengan strategi AS di Venezuela, ketika Wakil Presiden saat itu, Delcy Rodriguez, mengambil alih setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap.

“Ini tentang menempatkan seseorang seperti Delcy Rodriguez di Venezuela. Kami akan mempertahankan Anda, tidak menyingkirkan Anda, dan Anda akan bekerja sama dengan kami serta memberikan kesepakatan yang baik, terutama terkait minyak,” tutur pejabat tersebut.

Sementara itu, Donald Trump pada Senin (23/3) menyatakan bahwa akan terjadi perubahan rezim yang sangat serius di Iran. Ia juga mengklaim, proses perubahan tersebut telah dimulai seiring melemahnya kepemimpinan sebelumnya.