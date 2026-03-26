Tolak Rencana Gencatan Senjata Trump, Iran Ajukan 5 Syarat Keras untuk Akhiri Perang dengan AS–Israel  

JawaPos.com — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran secara resmi menolak proposal gencatan senjata yang diajukan pemerintahan Donald Trump.

Sebagai respons, Teheran mengajukan lima syarat utama yang dinilai mencerminkan posisi negosiasi yang jauh lebih tegas dan strategis, sekaligus memperlihatkan bahwa konflik belum akan mereda dalam waktu dekat.

Situasi ini menandai fase baru dalam dinamika konflik regional yang melibatkan tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga Israel serta sejumlah negara di kawasan Teluk Persia. Iran menegaskan bahwa penghentian perang sepenuhnya berada dalam kendali mereka, bukan ditentukan oleh Washington.

Melansir The Hill, Kamis (26/3/2026), Iran menyampaikan bahwa mereka hanya akan mengakhiri perang “pada waktu yang mereka pilih sendiri dan hanya jika seluruh syarat yang telah ditetapkan terpenuhi.” Dalam pernyataan resmi Konsulat Iran di Mumbai yang diunggah di platform X, ditegaskan, “Iran tidak akan membiarkan Trump menentukan waktu berakhirnya perang.”

Lebih lanjut, laporan dari The Associated Press mengungkapkan bahwa seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya menyatakan Teheran akan terus melancarkan serangan dengan “pukulan berat” di kawasan, menandakan bahwa eskalasi militer masih menjadi opsi aktif.

Untuk itu, Jawa Pos telah merangkum lima syarat utama yang diajukan Iran sebagai prasyarat penghentian perang. Berikut poin-poin yang dimaksud:

1. Penghentian Total Agresi Militer

Syarat pertama yang diajukan Iran adalah penghentian total segala bentuk “agresi dan pembunuhan” oleh pihak musuh, khususnya Amerika Serikat dan Israel.

Pernyataan ini mencerminkan posisi defensif sekaligus ofensif Iran, yang menganggap serangan terhadap wilayah dan kepentingannya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.

Dalam konteks ini, Iran menilai bahwa tanpa penghentian agresi secara menyeluruh, setiap upaya gencatan senjata hanya bersifat sementara dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk keberlanjutan perdamaian.

2. Jaminan Perang Tidak Terulang

Selanjutnya, Teheran menuntut adanya mekanisme konkret yang dapat memastikan bahwa perang tidak akan kembali terjadi di masa depan.

Syarat ini menyoroti ketidakpercayaan Iran terhadap komitmen Barat, terutama setelah negosiasi sebelumnya yang dinilai tidak menghasilkan kesepakatan yang mengikat.

Faktor ini menjadi krusial karena Iran menginginkan sistem jaminan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan internasional.