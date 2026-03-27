Stok Senjata AS Dilaporkan kian Menipis usai Tembakkan 850 Rudal Tomahawk ke Iran

JawaPos.com-Sejak awal operasi militer AS melawan Iran, Departemen Perang AS telah menggunakan lebih dari 850 rudal Tomahawk, yang telah mengurangi cadangan senjata yang tersedia di kawasan tersebut, demikian laporan The Washington Post pada Jumat (26/3).

Washington Post, yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut, melaporkan bahwa tingkat peluncuran rudal jelajah tersebut mengkhawatirkan para pejabat pertahanan, karena hanya beberapa ratus yang diproduksi per tahun.

Selain itu, salah satu dari sumber tersebut menggambarkan jumlah rudal yang tersisa di Timur Tengah sebagai "sangat rendah dan mengkhawatirkan."

Ketergantungan AS pada Tomahawk dalam konflik Iran akan membutuhkan diskusi mendesak tentang apakah akan memindahkan beberapa di antaranya dari bagian lain dunia, termasuk kawasan Indo-Pasifik, dan upaya jangka panjang untuk membangun yang baru, beberapa pejabat AS mengatakan kepada surat kabar tersebut.

Namun, juru bicara Pentagon (sebutan bagi Departemen Perang AS) Sean Parnell mengatakan bahwa AS memiliki semua yang dibutuhkan "untuk melaksanakan misi apa pun pada waktu dan tempat yang dipilih Presiden dan dalam jangka waktu apa pun."

Sebelumnya pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Namun kemudian, Iran merespons dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Baca Juga:Kemlu Sebut Iran Respons Positif Permintaan RI agar 2 Kapal Pertamina bisa Melintasi Selat Hormus dengan Aman