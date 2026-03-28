Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
28 Maret 2026, 22.34 WIB

Volodymyr Zelenskyy Cari Pasokan Solar ke Timur Tengah, Tawarkan Bantuan Tangkal Drone Iran

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (AP Photo/Efrem Lukatsky). - Image

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (AP Photo/Efrem Lukatsky).

JawaPos.com - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan bahwa negaranya tengah mengupayakan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengamankan pasokan bahan bakar solar. Langkah ini dilakukan di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat akibat konflik yang berlangsung.

Melansir dari laman Antara, Sabtu (28/3) bahwa dalam kunjungannya ke kawasan tersebut, Zelenskyy menyebut bahwa pembicaraan terkait pasokan energi sedang difinalisasi. Sebagai bagian dari kerja sama, Ukraina menawarkan dukungan keahlian dalam menghadapi ancaman serangan drone, khususnya yang berasal dari Iran.

Ia menjelaskan bahwa Ukraina memiliki pengalaman dalam menangkal serangan drone, termasuk jenis Shahed, sehingga dapat membantu negara-negara Timur Tengah dalam melindungi infrastruktur vital serta keselamatan warga sipil.

Menurut Zelenskyy, ancaman drone menjadi salah satu tantangan utama di kawasan tersebut, meskipun beberapa negara telah memiliki sistem pertahanan udara yang cukup canggih.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Zelenskyy juga mengungkap adanya kesepahaman penting terkait kerja sama pertahanan antara Ukraina dan Arab Saudi.

Ia turut bertemu dengan Mohammed bin Salman untuk membahas situasi keamanan regional, dinamika kawasan Teluk, serta peluang kerja sama di sektor energi.

Selain itu, Zelenskyy juga meninjau langsung kerja tim ahli militer Ukraina yang telah berada di Arab Saudi selama beberapa waktu untuk membantu memperkuat sistem pertahanan terhadap ancaman drone.

Langkah ini menegaskan upaya Ukraina dalam membangun kemitraan strategis lintas kawasan, tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga dalam memastikan ketahanan energi di tengah situasi global yang tidak menentu.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Drone Meledak Dekat Bandara Dubai, Operasional Bandara Tersibuk Dunia Sempat Dihentikan - Image
Internasional

Drone Meledak Dekat Bandara Dubai, Operasional Bandara Tersibuk Dunia Sempat Dihentikan

08 Maret 2026, 05.49 WIB

Krisis Timur Tengah Memanas, Malaysia Dorong Gencatan Senjata Lewat Diplomasi Iran - Image
Internasional

Krisis Timur Tengah Memanas, Malaysia Dorong Gencatan Senjata Lewat Diplomasi Iran

27 Maret 2026, 15.08 WIB

Tolak Rencana Gencatan Senjata Trump, Iran Ajukan 5 Syarat Keras untuk Akhiri Perang dengan AS–Israel   - Image
Internasional

Tolak Rencana Gencatan Senjata Trump, Iran Ajukan 5 Syarat Keras untuk Akhiri Perang dengan AS–Israel  

27 Maret 2026, 03.07 WIB

Terpopuler

1

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

2

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

3

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

4

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

5

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

6

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

7

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

8

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

9

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

10

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore