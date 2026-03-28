Volodymyr Zelenskyy Cari Pasokan Solar ke Timur Tengah, Tawarkan Bantuan Tangkal Drone Iran

JawaPos.com - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan bahwa negaranya tengah mengupayakan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengamankan pasokan bahan bakar solar. Langkah ini dilakukan di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat akibat konflik yang berlangsung.

Melansir dari laman Antara, Sabtu (28/3) bahwa dalam kunjungannya ke kawasan tersebut, Zelenskyy menyebut bahwa pembicaraan terkait pasokan energi sedang difinalisasi. Sebagai bagian dari kerja sama, Ukraina menawarkan dukungan keahlian dalam menghadapi ancaman serangan drone, khususnya yang berasal dari Iran.

Ia menjelaskan bahwa Ukraina memiliki pengalaman dalam menangkal serangan drone, termasuk jenis Shahed, sehingga dapat membantu negara-negara Timur Tengah dalam melindungi infrastruktur vital serta keselamatan warga sipil.

Menurut Zelenskyy, ancaman drone menjadi salah satu tantangan utama di kawasan tersebut, meskipun beberapa negara telah memiliki sistem pertahanan udara yang cukup canggih.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Zelenskyy juga mengungkap adanya kesepahaman penting terkait kerja sama pertahanan antara Ukraina dan Arab Saudi.

Ia turut bertemu dengan Mohammed bin Salman untuk membahas situasi keamanan regional, dinamika kawasan Teluk, serta peluang kerja sama di sektor energi.

Selain itu, Zelenskyy juga meninjau langsung kerja tim ahli militer Ukraina yang telah berada di Arab Saudi selama beberapa waktu untuk membantu memperkuat sistem pertahanan terhadap ancaman drone.