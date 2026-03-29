Israel Bunuh Jurnalis Lebanon di di Zona Konflik Perbatasan, Tuai Kecaman Dunia atas Dugaan Kejahatan Perang

JawaPos.com — Di tengah meningkatnya eskalasi konflik lintas perbatasan antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, militer Israel melancarkan serangan di wilayah selatan Lebanon yang menewaskan tiga jurnalis.

Insiden ini terjadi dalam rangkaian bentrokan yang terus berlangsung sejak perang di Gaza, yang memperluas ketegangan ke kawasan perbatasan Lebanon–Israel.

Serangan tersebut terjadi di kota Jezzine, Lebanon selatan, ketika sebuah kendaraan yang ditandai jelas dengan tulisan “PRESS” menjadi target serangan udara.

Tiga korban yang tewas adalah jurnalis Al Mayadeen Fatima Ftouni, fotografer Mohammad Ftouni, serta jurnalis senior Al-Manar TV, Hajj Ali Sheaib. Militer Israel mengakui serangan tersebut dan menyatakan bahwa Sheaib menjadi target.

Melansir Al Mayadeen, Minggu (29/3/2026), ketiga jurnalis tersebut tengah meliput agresi militer Israel di garis depan ketika serangan terjadi. Sheaib diketahui telah melaporkan dari perbatasan selatan Lebanon selama hampir 30 tahun dan sebelumnya menjadi sasaran kampanye hasutan oleh pejabat serta media Israel sebelum akhirnya tewas dalam serangan yang disebut disengaja.

Kecaman Keras Pemerintah Lebanon

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa Israel kembali melanggar prinsip dasar hukum internasional. Ia menyatakan, “Jurnalis adalah warga sipil yang menjalankan tugas profesional dan dilindungi oleh konvensi internasional, termasuk Konvensi Jenewa.”

Ia menambahkan bahwa serangan tersebut merupakan “kejahatan terang-terangan” dan mendesak komunitas internasional segera bertindak untuk menghentikan agresi Israel, sembari menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, menyebut insiden ini sebagai “kejahatan perang yang dilakukan dengan perencanaan matang dan melanggar seluruh hukum internasional serta norma kemanusiaan.” Ia menegaskan bahwa kasus ini telah diajukan ke komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia guna mendorong tindakan segera.

Seruan Akuntabilitas dan Perlindungan Pers

Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menegaskan bahwa penargetan jurnalis merupakan “pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hukum perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata.” Ia juga menekankan komitmen pemerintah Lebanon dalam menjaga kebebasan pers.

Sementara itu, Menteri Informasi Lebanon, Paul Morkos, menyebut serangan tersebut sebagai “kejahatan perang yang disengaja dan terdokumentasi.” Ia mengungkapkan bahwa laporan rinci telah disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa terkait pelanggaran berulang terhadap jurnalis dan tenaga medis.

Reaksi Regional: Tuduhan Pembungkaman Media