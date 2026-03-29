Antara
29 Maret 2026, 21.06 WIB

Di Tengah Perang yang Kian Memanas, Iran Pertimbangkan Keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir

Bendera Australia dan Iran (Free Iran SN)

JawaPos.com - Iran mempertimbangkan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Ihwal rencana ini, tengah dibahas Badan-badan pemerintah terkait, termasuk parlemen, menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim News Agency.

Dilansir dari Antara pada Minggu (29/3), di akun media sosial X, Wakil Teheran Malek Shariati mengatakan bahwa "rencana darurat untuk mendukung hak nuklir" Iran memiliki tiga bidang utama.

Itu mencakup rencana keluar dari NPT, pencabutan UU terkait implementasi kesepakatan nuklir Iran 2014, serta dukungan pada perjanjian internasional baru dengan negara-negara sehaluan, termasuk Shanghai dan BRICK yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan lainnya.

Kemungkinan penarikan itu muncul di tengah siaga seluruh kawasan sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Meskipun para analis mengatakan AS belum jelas dalam tujuannya dalam perang tersebut, Washington telah lama keberatan dengan pengayaan bahan nuklir Iran hingga mencapai tingkat yang dapat digunakan untuk senjata nuklir.

Iran menanggapi serangan tersebut dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS, menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan gangguan pada pasar global dan penerbangan.

Artikel Terkait
Konflik Timur Tengah Berpotensi Meluas, Houthi Yaman Luncurkan Serangan Perdana ke Israel Bantu Iran - Image
Internasional

Konflik Timur Tengah Berpotensi Meluas, Houthi Yaman Luncurkan Serangan Perdana ke Israel Bantu Iran

29 Maret 2026, 20.57 WIB

Ditutup Iran, Berikut Berbagai Negara yang Diizinkan Melintasi Selat Hormuz - Image
Internasional

Ditutup Iran, Berikut Berbagai Negara yang Diizinkan Melintasi Selat Hormuz

29 Maret 2026, 12.49 WIB

Trump Sesumbar Akan Ambil Alih Kuba Setelah Perang Melawan Iran - Image
Internasional

Trump Sesumbar Akan Ambil Alih Kuba Setelah Perang Melawan Iran

29 Maret 2026, 21.24 WIB

Terpopuler

1

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

2

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

3

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

4

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

5

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

6

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

7

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

8

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

9

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

10

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

