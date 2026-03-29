Di Tengah Perang yang Kian Memanas, Iran Pertimbangkan Keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir

JawaPos.com - Iran mempertimbangkan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Ihwal rencana ini, tengah dibahas Badan-badan pemerintah terkait, termasuk parlemen, menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim News Agency.

Dilansir dari Antara pada Minggu (29/3), di akun media sosial X, Wakil Teheran Malek Shariati mengatakan bahwa "rencana darurat untuk mendukung hak nuklir" Iran memiliki tiga bidang utama.

Itu mencakup rencana keluar dari NPT, pencabutan UU terkait implementasi kesepakatan nuklir Iran 2014, serta dukungan pada perjanjian internasional baru dengan negara-negara sehaluan, termasuk Shanghai dan BRICK yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan lainnya.

Kemungkinan penarikan itu muncul di tengah siaga seluruh kawasan sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Meskipun para analis mengatakan AS belum jelas dalam tujuannya dalam perang tersebut, Washington telah lama keberatan dengan pengayaan bahan nuklir Iran hingga mencapai tingkat yang dapat digunakan untuk senjata nuklir.