Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
30 Maret 2026, 16.17 WIB

Listrik padam di Teheran Usai Diserang AS-Israel

Ledakan dan kobaran api terlihat setelah militer Israel menyerang sejumlah kompleks penyimpanan bahan bakar di Teheran, Iran. (The New York Times)

JawaPos.com - Kementerian Energi Iran mengatakan, Ibu kota Teheran dan sejumlah provinsi di sekitarnya di Iran utara mengalami pemadaman listrik. Hal ini akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

"Beberapa menit lalu, akibat serangan AS dan Israel terhadap pembangkit listrik di Provinsi Teheran serta sejumlah distrik di Teheran dan Provinsi Alborz, listrik terputus. Tim teknis Kementerian Energi sedang berupaya mengatasi masalah ini," kata kementerian tersebut seperti dikutip Nour News.

Dilaporkan, pecahan proyektil menghantam menara listrik tegangan tinggi di Alborz yang menyebabkan pemadaman.

Serangan itu juga merusak gardu induk di wilayah Dowshan Tappeh sehingga memutus aliran listrik di sejumlah distrik di Teheran dan Karaj.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Editor: Kuswandi
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore