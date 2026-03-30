Listrik padam di Teheran Usai Diserang AS-Israel

JawaPos.com - Kementerian Energi Iran mengatakan, Ibu kota Teheran dan sejumlah provinsi di sekitarnya di Iran utara mengalami pemadaman listrik. Hal ini akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

"Beberapa menit lalu, akibat serangan AS dan Israel terhadap pembangkit listrik di Provinsi Teheran serta sejumlah distrik di Teheran dan Provinsi Alborz, listrik terputus. Tim teknis Kementerian Energi sedang berupaya mengatasi masalah ini," kata kementerian tersebut seperti dikutip Nour News.

Dilaporkan, pecahan proyektil menghantam menara listrik tegangan tinggi di Alborz yang menyebabkan pemadaman.

Serangan itu juga merusak gardu induk di wilayah Dowshan Tappeh sehingga memutus aliran listrik di sejumlah distrik di Teheran dan Karaj.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.