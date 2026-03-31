Menhan AS Marco Rubio Sebut Pemerintahnya akan Tinjau Kerja Sama karena NATO Ogah Bantu Lawan Iran

JawaPos.com-Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio pada Senin menyatakan bahwa Paman Sam kecewa dengan penolakan anggota NATO membantu dalam operasi militer melawan Iran, seraya menambahkan bahwa masalah ini akan ditinjau kembali setelah konflik berakhir.

"Saya pikir itu sangat mengecewakan. Presiden (Donald Trump) dan negara kita harus meninjau kembali semua ini setelah operasi ini selesai," kata Rubio kepada Al Jazeera ketika ditanya apakah ia percaya Uni Eropa atau NATO telah mengkhianati Washington dengan menolak untuk membantu.

“Jika NATO hanya berarti kami membela Eropa ketika mereka diserang, tetapi mereka menolak memberikan hak penggunaan pangkalan saat kami membutuhkannya, itu bukan pengaturan yang baik. Sulit bagi kami untuk tetap terlibat dan mengatakan bahwa ini menguntungkan bagi Amerika Serikat,” lanjut Rubio.

Menteri tersebut menegaskan kembali dukungannya terhadap aliansi militer itu, seraya menyebut hak penggunaan pangkalan memberi AS pengaruh, fleksibilitas, dan kemampuan operasi global. Namun, Rubio menyatakan Washington dapat meninjau ulang perjanjian jika akses tersebut ditolak saat konflik.

Pada 17 Maret, Trump mengatakan NATO telah melakukan "kesalahan yang sangat bodoh" dengan tidak mendukung Amerika Serikat dalam operasi militernya melawan Iran. Ia menambahkan bahwa ia tidak terkejut bahwa mayoritas negara NATO tidak ingin bergabung dalam kampanye tersebut, menyebut aliansi itu sebagai "jalan satu arah."