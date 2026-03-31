Antara
31 Maret 2026, 15.47 WIB

Menhan AS Marco Rubio Sebut Pemerintahnya akan Tinjau Kerja Sama karena NATO Ogah Bantu Lawan Iran

Menlu AS Marco Rubio sebut negaranya kecewa karena NATO tak mau membantu melawan Iran. (Al Jazeera)

JawaPos.com-Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio pada Senin menyatakan bahwa Paman Sam kecewa dengan penolakan anggota NATO membantu  dalam operasi militer melawan Iran, seraya menambahkan bahwa masalah ini akan ditinjau kembali setelah konflik berakhir.

"Saya pikir itu sangat mengecewakan. Presiden (Donald Trump) dan negara kita harus meninjau kembali semua ini setelah operasi ini selesai," kata Rubio kepada Al Jazeera ketika ditanya apakah ia percaya Uni Eropa atau NATO telah mengkhianati Washington dengan menolak untuk membantu.

“Jika NATO hanya berarti kami membela Eropa ketika mereka diserang, tetapi mereka menolak memberikan hak penggunaan pangkalan saat kami membutuhkannya, itu bukan pengaturan yang baik. Sulit bagi kami untuk tetap terlibat dan mengatakan bahwa ini menguntungkan bagi Amerika Serikat,” lanjut Rubio.

Menteri tersebut menegaskan kembali dukungannya terhadap aliansi militer itu, seraya menyebut hak penggunaan pangkalan memberi AS pengaruh, fleksibilitas, dan kemampuan operasi global. Namun, Rubio menyatakan Washington dapat meninjau ulang perjanjian jika akses tersebut ditolak saat konflik.

Pada 17 Maret, Trump mengatakan NATO telah melakukan "kesalahan yang sangat bodoh" dengan tidak mendukung Amerika Serikat dalam operasi militernya melawan Iran. Ia menambahkan bahwa ia tidak terkejut bahwa mayoritas negara NATO tidak ingin bergabung dalam kampanye tersebut, menyebut aliansi itu sebagai "jalan satu arah."

Trump juga mengatakan operasi militer melawan Iran adalah ujian dukungan NATO untuk AS, dan Washington kecewa dengan sikap aliansi tersebut dan tidak akan melupakannya. Bantuan dari NATO tidak lagi dibutuhkan, tuduh Trump. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
