Mellyna Putri Diniar
01 April 2026, 00.12 WIB

Aktivis Inggris Cap Kapal Pesiar Larry Ellison di Riviera Prancis sebagai Alat Propaganda Politik Donald Trump

Larry Ellison menyampaikan pidato dengan Donald Trump terlihat di belakangnya dalam sebuah acara publik. Foto: (Yahoo News)

JawaPos.com — Aksi protes terhadap pengaruh tokoh teknologi global kembali mencuat, menyasar Larry Ellison, pendiri Oracle Corporation. Kelompok aktivis Inggris, Led By Donkeys, merilis video saat mereka mendekati kapal pesiar mewah milik Ellison di Riviera Prancis dan menempelkan label yang menuding kapal tersebut sebagai simbol penyebaran narasi politik yang berpihak pada Donald Trump.

Aksi ini menjadi bagian dari kritik terhadap peran miliarder teknologi dalam memengaruhi narasi politik global. Dalam rekaman, aktivis terlihat mendekati kapal pesiar supermewah senilai 160 juta dolar AS—sekitar Rp 2,7 triliun (kurs Rp16.990 per dolar AS)—menggunakan speedboat sebelum memasang tulisan besar di badan kapal.

Melansir Al Jazeera, Selasa (31/3/2026), kelompok tersebut menyatakan aksi ini ditujukan untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai pengaruh Larry Ellison terhadap narasi politik. Dalam video yang beredar luas di media sosial, label “The Trump Propagandist” tampak jelas terpasang di kapal tersebut. 

Lebih lanjut, Led By Donkeys menyatakan, “Kami melacak superyacht milik orang terkaya keenam di dunia. Larry Ellison tidak akan menyukai apa yang kami lakukan terhadapnya.”

Sementara itu, konteks politik di balik aksi ini tidak bisa diabaikan. Larry Ellison diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden AS Donald Trump serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan tercatat memberikan donasi sebesar 16,6 juta dolar AS kepada Pasukan Pertahanan Israel pada 2017.

Namun demikian, tuduhan utama yang diangkat para aktivis berkaitan dengan dugaan pengaruh terhadap narasi media. Mereka menilai langkah ekspansi bisnis dan akuisisi yang dilakukan Ellison berpotensi mengarah pada dominasi informasi. Meski begitu, klaim ini belum diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga.

Di sisi lain, aksi ini mencerminkan tren global yang lebih luas: meningkatnya pengawasan publik terhadap peran miliarder teknologi dalam politik. Figur seperti Elon Musk, Jeff Bezos, hingga Mark Zuckerberg juga kerap menjadi sorotan terkait pengaruh mereka terhadap informasi, opini publik, dan arah kebijakan.

Lebih jauh, momentum aksi ini terjadi ketika Amerika Serikat masih terlibat dalam ketegangan geopolitik dengan Iran, menambah sensitivitas terhadap isu propaganda dan kontrol narasi. Dalam situasi tersebut, kapal pesiar tidak lagi sekadar simbol kemewahan, melainkan penanda kekuasaan dan jangkauan pengaruh global.

Pada akhirnya, aksi Led By Donkeys menunjukkan bahwa era digital tidak hanya memperbesar kekuatan tokoh teknologi, tetapi juga membuka ruang perlawanan publik yang semakin kreatif dan langsung. Label “The Trump Propagandist” mungkin hanya tempelan sementara, tetapi pesan politik di baliknya jelas: pengaruh elite global kini berada di bawah sorotan tajam dan tidak lagi kebal kritik.

Artikel Terkait
Ambisi Media Keluarga Ellison dan Dukungan Politik Trump: Uji Independensi Regulasi dan Masa Depan Industri Global - Image
Internasional

Ambisi Media Keluarga Ellison dan Dukungan Politik Trump: Uji Independensi Regulasi dan Masa Depan Industri Global

19 Maret 2026, 07.47 WIB

Oracle Health Kehilangan Pimpinan Kunci, Taruhan Global Larry Ellison di Sektor Kesehatan Kian Tertekan - Image
Internasional

Oracle Health Kehilangan Pimpinan Kunci, Taruhan Global Larry Ellison di Sektor Kesehatan Kian Tertekan

03 Maret 2026, 22.39 WIB

Larry Ellison Perkuat Manuver Paramount dalam Pertarungan Global Akuisisi Warner Bros Melawan Netflix - Image
Internasional

Larry Ellison Perkuat Manuver Paramount dalam Pertarungan Global Akuisisi Warner Bros Melawan Netflix

13 Februari 2026, 00.38 WIB

Terpopuler

1

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta pada 10 Oktober, Simak Harga dan Cara Beli Tiketnya

2

7 Shio Paling Berpotensi Raih Rezeki Tambahan di Pertengahan 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

3

 Ramalan Shio Besok Rabu 1 April 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

4

Cedera Zubimendi Tambah Daftar Panjang Masalah Arsenal Usai Jeda Internasional

5

Bikin Iri! 5 Zodiak Dinobatkan Paling Sukses Akhir Maret 2026 Ini, Mulai dari Finansial Hingga Asmara

6

Dihujani Rezeki Besar! 5 Shio Ini Diprediksi Alami Lonjakan Kekayaan dalam Waktu Dekat Sekali

7

Sekjen CAF Mundur di Tengah Kontroversi Final Piala Afrika dan Krisis Kepercayaan

8

Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak

9

Ramalan 12 Shio 31 Maret 2026, Naga Temukan Momentum Cinta, Monyet Perlu Jaga Keharmonisan Keluarga

10

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

