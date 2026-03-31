Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

JawaPos.com — Gelombang tekanan terhadap perusahaan teknologi global memasuki fase baru setelah dua kekalahan hukum yang dialami Meta memunculkan kekhawatiran serius terhadap masa depan riset kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan konsumen. Putusan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan milik Mark Zuckerberg, tetapi juga berpotensi membentuk arah kebijakan industri teknologi secara global.

Dalam dua kasus terpisah di New Mexico dan Los Angeles, juri menemukan bahwa Meta gagal mengawasi platformnya secara memadai, sehingga membahayakan pengguna, khususnya anak-anak. Temuan ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya kesenjangan antara citra publik perusahaan dan pengetahuan internalnya terkait dampak produk.

Dilansir dari Futurism, Selasa (31/3/2026), kedua kekalahan tersebut berakar pada tema yang sama, yakni perusahaan tidak mengungkapkan secara terbuka apa yang mereka ketahui tentang dampak negatif produknya. Brian Boland, mantan eksekutif Facebook yang bersaksi dalam persidangan, menyatakan, “Juri mendengar kedua sisi cerita dan penyajian fakta yang sangat adil, dan mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka lihat. Dan kedua juri, dengan kasus yang sangat berbeda, menghasilkan putusan yang jelas.”

Namun demikian, akar persoalan ini telah muncul lebih dari satu dekade lalu ketika Meta—saat masih bernama Facebook—merekrut peneliti ilmu sosial untuk mengkaji dampak produknya terhadap pengguna. Langkah ini awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memahami risiko dan manfaat inovasi digital

Akan tetapi, riset internal tersebut justru menjadi bumerang. Boland menegaskan bahwa temuan penelitian internal “tampak bertentangan dengan cara perusahaan menggambarkan dirinya secara publik.” Dokumen yang dihadirkan di pengadilan, termasuk survei internal, menunjukkan persentase mengkhawatirkan remaja yang menerima pesan atau interaksi bernuansa seksual yang tidak diinginkan di Instagram.

Selain itu, terdapat pula penelitian internal yang kemudian dihentikan, yang mengindikasikan bahwa pengguna yang mengurangi penggunaan Facebook mengalami penurunan tingkat depresi dan kecemasan. Fakta ini memperkuat argumen penggugat bahwa Meta mengetahui potensi dampak negatif produknya.

Di sisi lain, Meta membantah interpretasi tersebut. Tim pembela hukum perusahaan itu menyatakan bahwa sebagian riset “sudah usang, diambil di luar konteks, dan menyesatkan,” sehingga memberikan gambaran yang tidak akurat mengenai operasional dan komitmen perusahaan terhadap keselamatan pengguna.

Adapun perubahan signifikan mulai terjadi sejak 2021, ketika Frances Haugen, mantan manajer produk Facebook, membocorkan dokumen internal. Kate Blocker dari Children and Screens menegaskan, “Pengungkapan Haugen merupakan titik balik global—bukan hanya bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan publik luas.”

Seiring meningkatnya perhatian terhadap dampak AI, perusahaan seperti OpenAI dan Google, termasuk platform YouTube, kini menghadapi dilema serupa: melanjutkan riset transparan atau membatasi penelitian demi menghindari risiko hukum. Lisa Strohman, psikolog sekaligus penasihat dalam kasus tersebut, mengatakan, “Saya pikir yang gagal mereka pahami adalah bahwa para peneliti adalah orang tua dan anggota keluarga. Mereka tidak bisa ‘dibeli’.”