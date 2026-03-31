Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

JawaPos.com-Ketegangan di perbatasan selatan Lebanon kembali memakan korban. Dua personel penjaga perdamaian misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi hancur akibat ledakan misterius di dekat Bani Hayyan.

Dalam insiden tersebut, satu penjaga perdamaian lainnya mengalami luka berat, sementara satu lainnya juga terluka. Peristiwa ini menjadi insiden fatal kedua dalam kurun waktu 24 jam terakhir di wilayah konflik tersebut.

Sumber UNIFIL menyebutkan, korban tewas termasuk personel yang berasal dari kontingen negara anggota merupakan prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB tersebut.

“Kami menegaskan kembali bahwa tidak seorang pun seharusnya kehilangan nyawa saat menjalankan tugas demi perdamaian,” demikian pernyataan resmi UNIFIL.

Pihak UNIFIL juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga, rekan, dan kolega para korban. Sementara itu, doa dan harapan kesembuhan disampaikan bagi personel yang mengalami luka-luka.

Hingga kini, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Namun, insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Lebanon selatan.