Pemerintah Tiongkok Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Pasukan TNI di Lebanon

JawaPos.com-Pemerintah Tiongkok menyampaikan dukacita atas gugurnya dua orang prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kematian pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia. Setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

Dua orang prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur saat menjalankan misi kemanusiaan di Lebanon pada Senin (30/3) sedangkan dua prajurit lainnya mengalami luka berat dan masih mendapat penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut.

Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan yang merupakan tim escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL sebagai bagian East Mobile Reserve (SEMR) gugur dalam ledakan ketika mengawal konvoi kendaraan UNIFIL di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan.

Tidak hanya prajurit gugur, dua prajurit TNI lain atas nama Lettu (Inf) Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto juga mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

"Serangan semacam itu sama sekali tidak dapat diterima. Pihak-pihak yang berkonflik harus menghentikan pertempuran sesegera mungkin dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB," tambah Mao Ning.

Mao Ning menyebut Tiongkok siap memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi deeskalasi dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.