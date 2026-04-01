WN Iran Tak Lagi Diizinkan Masuk atau Transit di UEA, Kecuali Punya Visa Emas

JawaPos.com-Warga negara Iran tidak lagi diizinkan memasuki wilayah Uni Emirat Arab (UEA) atau transit melalui negara tersebut, kecuali mereka memiliki visa emas atau Golden Visa, menurut pemberitahuan yang diposting di situs web beberapa maskapai penerbangan UEA.

"Warga negara Iran dilarang masuk dan transit," demikian menurut pernyataan di situs web maskapai Emirates.

Pada saat yang sama, Flydubai mengatakan bahwa warga negara Iran yang memiliki visa emas dapat memasuki UEA.

"Pembatasan kewarganegaraan. Warga negara Iran tidak diizinkan masuk atau transit. Pengecualian: Warga negara Iran dapat masuk dan transit jika memiliki Visa Emas," kata maskapai tersebut di bagian persyaratan paspor dan visa.