Antara
02 April 2026, 19.50 WIB

Militer AS Ajukan Rencana untuk Mengambil Uranium yang Diperkaya Iran

Ilustrasi Iran kembali luncurkan serangan rudal terbaru. (Euronews).

JawaPos.com - Pentagon telah menawarkan sebuah rencana pengambilan material nuklir uranium yang telah diperkaya milik Iran kepada Presiden Donald Trump, lapor The Washington Post pada Rabu, mengutip sumber-sumber, dikutip dari ANTARA.

Rencana tersebut disampaikan pekan lalu atas permintaan Trump dan akan membutuhkan operasi yang kompleks, berisiko tinggi, serta memakan waktu lama, seperti pengerahan ratusan hingga ribuan pasukan dan peralatan berat melalui jalur udara untuk mengekstrakxsi material radioaktif—sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Anda harus mendapatkan peralatan penggalian, menembus beton dan pelindung timbal … dan kemudian entah bagaimana mencapai bagian dasar silo tersebut, mengeluarkan kontainer berisi material nuklir, dan menerbangkannya keluar,” kata salah satu sumber anonim yang mengetahui masalah ini kepada The Washington Post.

Dalam wawancara dengan CBS pada Selasa, Trump menolak menjawab apakah ia akan menyatakan kemenangan dalam operasi terhadap Iran tanpa mengeluarkan cadangan uranium yang telah diperkaya.

Trump mengatakan ia bahkan tidak memikirkannya, serta menambahkan bahwa uranium tersebut “terkubur sangat dalam” dan “akan sangat sulit bagi siapa pun.”

Tahun lalu, persisnya pada malam 13 Juni, Israel menyerang Iran dengan tuduhan bahwa xTeheran menjalankan program nuklir militer rahasia. Iran membantah tuduhan tersebut dan membalas dengan serangan.

Kedua pihak saling melancarkan serangan selama 12 hari. Amerika Serikat melakukan serangan satu kali terhadap fasilitas nuklir Iran pada malam 22 Juni, yang dibalas Teheran dengan menembakkan rudal ke pangkalan AS Al Udeid di Qatar keesokan harinya.

Lalu, pada 23 Juni, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Iran telah mencapai gencatan senjata untuk mengakhiri “perang 12 hari.”

Kemudian pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

