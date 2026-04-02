Sugianto jadi Pahlawan Tujuh Lansia di Korea Selatan, Prabowo Bangga

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan gestur bangga terhadap Sugianto, seorang pekerja migran Indonesia asal Indramayu, Jawa Barat, yang berhasil menyelamatkan tujuh lansia dari kebakaran hutan di Yeongdeok, Korea Selatan (Korsel) pada Maret 2025.

Melalui keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Kamis, rasa bangga Prabowo terpancar saat bertemu Sugianto dalam jamuan santap siang kenegaraan di Istana Kepresidenan Korsel, Cheong Wa Dae (Blue House), Rabu (1/4).

Sugianto secara terhormat diundang Presiden Korsel Lee Jae Myung saat menjamu Prabowo dan delegasi yang berkunjung ke Korsel.

Setara dengan para tamu undangan terhormat, Sugianto mengenakan setelan jas lengkap dan berdiri di samping Presiden Lee Jae Myung. Diapit Prabowo dan Lee, Sugianto sempat bercakap-cakap dengan Prabowo.

Prabowo lantas menyalaminya. Beberapa kali menepuk punggungnya tanda bangga. Sebelum meninggalkan Sugianto, Prabowo memberi pesan singkat namun bermakna.

"Baik-baik kau ya, mereka senang sama kamu," kata Prabowo.

Aksi heroik Sugianto membuatnya dikenal dan dikagumi warga Korsel dan Indonesia. Sugianto yang merupakan seorang nelayan, membantu tujuh lansia untuk menyelamatkan diri dari kebakaran besar di hutan Yeongdeok pada Maret 2025.

Saat itu, Sugianto membangunkan orang-orang sepuh yang tertidur saat si jago merah melalap hutan dan area sekitar. Dia bahkan menggendong mereka satu per satu ke area yang lebih aman.