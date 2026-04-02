Antara
03 April 2026, 04.41 WIB

AS Rencanakan Invasi Darat, Iran Tegaskan Tak akan Ada Pasukan Musuh yang Selamat

Ilustrasi tentara Amerika menyerbu daratan Iran. (Ilustrasi/Gemini AI)

JawaPos.com-Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami memperingatkan tidak ada pasukan musuh yang boleh selamat jika AS mencoba melancarkan invasi darat ke negaranya.

“Jika musuh mencoba operasi darat, tidak seorang pun boleh selamat,” kata Hatami dalam komentar yang disiarkan stasiun televisi pemerintah, IRIB pada Kamis.

Hatami mengatakan pimpinan militer telah menginstruksikan komando operasional untuk memantau pergerakan pasukan AS secara cermat dan merespons tepat waktu.

“Penting untuk memantau pergerakan dan tindakan musuh dengan sangat teliti dan sangat hati-hati, dari waktu ke waktu, dan untuk menerapkan rencana untuk melawan metode serangannya pada waktu yang tepat,” kata dia.

“Bayang-bayang perang harus dihilangkan dari negara kita, dan keamanan harus ditegakkan untuk semua,” ujarnya, menambahkan.

Pada Sabtu (28/3), The Washington Post melaporkan bahwa Pentagon sedang mempersiapkan kemungkinan operasi darat di Iran seiring ribuan pasukan AS dikerahkan ke Timur Tengah. Pelaksanaan operasi ini disebut masih menunggu keputusan Presiden AS Donald Trump.

Para pejabat AS mengatakan rencana tersebut dapat menandai “fase baru perang” yang mungkin “jauh lebih berbahaya” bagi pasukan AS daripada empat minggu pertama pertempuran, menurut surat kabar tersebut.

Diskusi Pentagon mencakup potensi operasi yang menargetkan Pulau Kharg, pusat ekspor minyak utama Iran, dan serangan pesisir di dekat Selat Hormuz untuk menetralisir ancaman terhadap pelayaran.

