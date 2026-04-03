Serangan Beruntun di Lebanon: 3 Prajurit UNIFIL Kembali Terluka, Israel Diduga Terlibat

JawaPos.com - Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel kembali memanas setelah pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) kembali menjadi korban ledakan yang melukai tiga personel pada Jumat (3/4) waktu setempat.

Insiden ini menjadi yang ketiga dalam sepekan terakhir, mempertegas meningkatnya risiko bagi pasukan internasional di zona konflik.

Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, mengatakan ledakan terjadi di dalam salah satu posisi pasukan.

“Sore ini, sebuah ledakan di dalam posisi UN melukai tiga penjaga perdamaian, dua di antaranya dalam kondisi serius. Mereka sedang dievakuasi ke rumah sakit. Kami belum mengetahui asal ledakan tersebut,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Dikutip via Aawsat, ia juga mengingatkan semua pihak yang terlibat konflik untuk menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian dan menghindari aktivitas militer di sekitar posisi UNIFIL.

Situasi Memanas di Perbatasan

UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan, dekat perbatasan Israel, wilayah yang kini menjadi pusat pertempuran antara militer Israel dan kelompok Hezbollah. Konflik ini telah berlangsung selama sekitar satu bulan, ditandai dengan invasi darat Israel dan serangan balasan dari Hizbullah.

Ketegangan meningkat sejak 2 Maret, ketika Hizbullah meluncurkan roket ke Israel sebagai respons atas serangan AS-Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Israel kemudian membalas dengan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah di Lebanon, termasuk operasi darat yang kini masih berlangsung.